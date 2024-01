Nuovo impegno? L'abbandono riuscito lo rivela

Quando arriverà la demo di Granblue Fantasy: Relink? L'abbandono riuscito lo rivela

Uno dei giochi più ambiziosi del 2024 è Granblue Fantasy: RicollegamentoChe verrà lanciato il prossimo febbraio. L'attesa sarà quindi brevissima per poterne godere e sarà più breve anche per chi vorrà provarlo prima dell'uscita.

Passato Granblue Fantasy Fez sig È stato riferito che i giocatori PlayStation in attesa del gioco di ruolo d'azione potranno provarlo presto grazie ad una demo in arrivo questo mese, Gennaio 2024senza fornire una data di rilascio.

Non dimenticare di seguirci su Google News.

Video correlati: Riepilogo delle notizie per la settimana 51 del 2023

Guarda il video

Quando sarà disponibile la demo? Granblue Fantasy: Ricollegamento?

Grazie però al famoso leaker Diandong Langqi Lu Xun Possiamo aspettarci che la demo debutti una volta rilasciata la prossima settimana.

Lo sappiamo perché l'utente attraverso il sito AV9G ha condiviso un'immagine in cui si può vedere l'arte di Granblue Fantasy Fes 2023 accompagnata dalla figura 20240112. Nel complesso, il leaker dirà che la demo del gioco RPG sarà disponibile a partire dal prossimo 12 gennaio 2024 (attraverso Sale romano, Ripristinare l'era).

La demo di Granblue Fantasy: Relink arriverà prima di quanto pensi (Immagine via ResetEra

Vale la pena ricordarti che si tratta di informazioni non ufficiali, quindi ti consigliamo di non dare per scontato che potrai giocare Granblue Fantasy: Ricollegamento la prossima settimana. Dovresti però tenere in considerazione anche questo Diandong Langqi Lu Xun Ha dimostrato di avere fonti affidabili nel settore e le sue informazioni prima o poi vengono confermate giorni dopo.

Ti terremo informato.

Se te lo sei perso: Ora puoi ottenere la fantastica edizione deluxe di Granblue Fantasy: Relink In Messico.

Stai aspettando la demo di Granblue Fantasy: Relink? Diteci nei commenti.

Granblue Fantasy: Relink È in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (tramite Steam) e debutterà l'11 febbraio 2024. Puoi trovare ulteriori notizie a riguardo visitando il suo sito web. file.

Video correlato: Granblue Fantasy Relink – Anteprima del promo | Gamescom 2023

Guarda il video

Per saperne di più

Rimani aggiornato con noi, su LEVEL UP.

Fontana

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / Sedizione /cavo / Google News