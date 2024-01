Ti è piaciuto flirtare in Baldur's Gate 3? Ecco come l'accesso anticipato ha contribuito a migliorare le relazioni romantiche

Porta di Baldur 3 Non solo è stato un gioco che ha vinto innumerevoli premi, ha avuto vendite strepitose e ha ricevuto valutazioni molto alte da parte della critica specializzata, ma è diventato anche Uno dei migliori giochi di ruolo di sempre E in piena misura ora sembra difficile da battere.

Naturalmente, Larian non è stata in grado di raggiungere questo obiettivo da un giorno all'altro e di fornirci questa gigantesca e indimenticabile avventura Ci sono voluti anni di sviluppo, gran parte dei quali sono stati spesi in Steam Early Accessche ha permesso ai suoi sviluppatori di interagire con la community per migliorare il prodotto finale in base al feedback dei giocatori.

Lo sviluppo del romanticismo in Porta di Baldur 3

Tra gli aspetti che sono stati notevolmente migliorati e affinati grazie all'accesso anticipato, troviamo una delle funzioni preferite dagli utenti: Romanzi. Ecco perché adesso Baudelaire Welch De Larian, responsabile della progettazione delle relazioni sentimentali del gioco di ruolo, ha spiegato come si sono evolute nel corso degli anni.

“All'inizio l'unico modo per iniziare una storia d'amore era scegliere un personaggio del gruppo per una serata fuori”, dice Welch. “COSÌ, Questo personaggio finirà per essere l'oggetto del tuo interesse per il resto del gioco“.

Come puoi immaginare, Ciò significa che qualsiasi opzione romantica con il resto dei personaggi è bloccata. A causa di una piccola decisione presa poco dopo aver iniziato il nostro viaggio, Qualcosa che volevano cambiare in Larian per permetterci di flirtare con più personaggi contemporaneamente E che possono accadere tutti i tipi di situazioni, dai triangoli amorosi allo spezzare il cuore di uno dei nostri compagni rifiutandolo, o che ci sarà anche del sugo se proviamo a flirtare con troppi di loro o che il resto degli eroi lo farà. Commentando alle nostre spalle le nostre relazioni amorose, come si vede nella versione finale.

inoltre, L'accesso anticipato ha anche migliorato notevolmente le storie d'amore con due personaggi specifici: Gale e Wyllche parlavano molto rispettivamente di Mystra e Mizora, cosa che accadeva anche durante i nostri appuntamenti con loro, quindi hanno cambiato atteggiamento in modo da non ricordarci costantemente la loro “ex”.

Porta di Baldur 3 Disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series Dall'analisi che gli abbiamo dedicato, concludiamo che “l'opera di Larian è di gran lunga una delle migliori esperienze nel mondo dei videogiochi degli ultimi anni, un titolo che creerà una nuova generazione di giocatori di ruolo e riporterà indietro entusiasmo per il genere per molti. Abbiamo anche una guida in spagnolo che sarà molto utile nella tua avventura.