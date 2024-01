Tutti i giochi a cui potrai giocare gratuitamente questo fine settimana (5-8 gennaio)

Ci incontriamo ogni fine settimana Promozioni, prove, omaggi e giochi gratuiti Disponibile in PC, PS5, serie Xboxpermettendoci di provare alcuni nuovi giochi durante il primo fine settimana dell'anno, oltre a molte prove gratuite al nostro attivo.

Marvel's Guardiani della Galassia è disponibile gratuitamente su Epic Games Store

Come si vociferava per tutta la settimana, Epic Games ha deciso di offrirci un'opportunità unica per fare proprio questo Rendici completamente liberi con Marvel Guardiani della Galassiaun videogioco dei Guardiani della Galassia creato da Eidos Montreal e pubblicato nel 2021 Affascina molti fan dei videogiochi d'avventura e dell'universo Marvel.

Da ieri e Fino al prossimo 11 gennaio alle 17:00, puoi ottenere questo gioco gratuitamente su PC e mantenerlo gratuito nella tua libreria per sempre. Quindi, se non hai nulla con cui giocare questo fine settimana, riscattarlo è l'opzione ideale. ce la puoi fare Da questo collegamento.

Il gioco gratuito di questa settimana su Prime Gaming

Ieri Amazon ha annunciato quali giochi arriveranno gratuitamente per tutto gennaio come parte di un abbonamento Prime. Il primo è disponibile questo fine settimana tramite l'app Amazon Games e lo è Endling: estinzione per sempreun titolo di uno studio spagnolo in cui dovremo interpretare il ruolo dell'ultima volpe sulla Terra in un'avventura ambientale.

A Plague Tale: Requiem e altri due videogiochi sono ora disponibili con PlayStation Plus

Se sei Abbonati a PlayStation Plus Da questa settimana Da oggi è possibile scaricare gratuitamente i tre videogiochi fino al 6 febbraio alle ore 11.00. Che questo mese era compreso nel servizio base e che tra questi si distingue Una storia di peste: Requiem, una grande avventura e perfetta anche per una maratona del fine settimana. Questi i tre giochi disponibili:

Xbox Game Pass aggiunge due giochi con cui divertirti questo fine settimana

Dall'altro lato Se sei un utente Game Pass su PC e console Xbox Hai anche nuovi giochi con cui divertirti nei prossimi giorni poiché sono stati aggiunti al catalogo due nuovi titoli, per noi i più interessanti L'inferno si scateneràuno sparatutto multiplayer ambientato nella Seconda Guerra Mondiale: