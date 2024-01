Scopri come inviare il tuo nome sulla Luna a bordo del nuovo rover della NASA | tecnologia

IL una pentola Invita chiunque a presentare il proprio nome luna A bordo del primo rover lunare robotizzato dell'agenzia, VIPER, che sta per Volatiles Investigating Polar Exploration Rover.

Lui La navicella spaziale intraprenderà una missione verso il Polo Sud lunare Per svelare i misteri dell'acqua lunare e comprendere meglio l'ambiente in cui la NASA intende far atterrare la prima donna e la prima persona di colore nell'ambito del programma Artemis.

Aspetto: Cosa videro gli astronauti dell'Apollo 13 mentre orbitavano attorno alla Luna? guarda il video

IL una pentola I nomi verranno accettati prima delle 23:59 (ora peruviana). 15 marzo. Una volta raccolti, l'agenzia prenderà i nominativi e li allegherà al veicolo.

Come mandi il tuo nome sulla luna?

I passaggi sono molto semplici! Tutto quello che devi fare è andare sul sito.”Invia il tuo nome con VIPERDalla NASA quindi fare clic su “Ottieni la tua carta d'imbarco“.

Successivamente, puoi inserire il tuo nome e cognome e scegliere un PIN da quattro a sette cifre. Ne avrai bisogno per accedere alla tua futura carta d'imbarco e diventare un ospite virtuale durante il lancio delle missioni Artemide I.

Fai clic su “Invia” e il gioco è fatto. La NASA ti mostrerà la tua carta d'imbarco virtuale e potrai iscriverti alla newsletter per rimanere aggiornato su questo evento storico. I partecipanti sono incoraggiati a condividere i propri contributi sui social media utilizzando l'hashtag #SendYourName.

“Con VIPER studieremo ed esploreremo parti della superficie lunare che nessuno ha mai visitato prima e, attraverso questa spedizione, invitiamo il mondo a far parte di quel viaggio pericoloso ma gratificante”, ha affermato il socio Nicola Fuchs. Direttore della direzione della missione scientifica presso la sede della NASA a Washington. “Pensa: i nostri nomi viaggeranno mentre VIPER naviga sul terreno accidentato del Polo Sud lunare e raccoglierà dati preziosi che ci aiuteranno a comprendere meglio la storia della Luna”.

Si prevede di trasportare VIPER sulla superficie lunare Fine del 2024 Con la Commercial Lunar Payload Services Initiative della NASA. Durante la sua missione di 100 giorni, VIPER percorrerà diversi chilometriE sui bordi dei crateri e talvolta in crateri permanentemente ombreggiati – uno dei luoghi più freddi del nostro sistema solare – per ottenere campioni di diversi tipi di suoli e ambienti lunari.

Agenzia andina