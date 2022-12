Il Bangladesh ha un progetto da 1 GW, la Francia ha quasi 16 GW di energia solare e l’Italia ha 1 GW di stoccaggio – PV Magazine Spagna

Alla fine di ogni settimana, rivista PV Riassume in spagnolo le notizie importanti che si sono verificate negli ultimi 7 giorni ed è stato pubblicato sui diversi siti web del gruppo.

Le Filippine aumentano a 1 MW il limite di scambio sul posto per le rinnovabili. Le nuove regole filippine definiscono, tra le altre cose, gli standard di interconnessione, i requisiti di conformità alla certificazione e i metodi di determinazione dei prezzi.

La capacità fotovoltaica della Cina raggiunge i 364,4 GW. Il programma per i sistemi fotovoltaici dell’Agenzia internazionale dell’energia ha affermato che la Cina ha aggiunto circa 58 GW di nuova capacità fotovoltaica nei primi 10 mesi dell’anno, portando le installazioni totali a 364,44 GW. Dice che fino a 100 gigawatt di nuova capacità potrebbero essere commissionati entro la fine dell’anno.

L’Italia raggiungerà 959 MW/1.826 MW di capacità di accumulo distribuita. L’Italia ha aggiunto 303 MW/632 MW di capacità di accumulo di energia distribuita nei primi nove mesi del 2022. Questo segmento continua a crescere nel Paese, guidato da Lombardia e Veneto.

ACWA Power distribuirà 1 GW di energia solare in Bangladesh. La società saudita ACWA Power sta cercando un terreno per costruire 1 GW di progetti di energia solare in Bangladesh. Sta negoziando le tariffe elettriche con il Bangladesh Power Development Board.

L’India attraversa 7 GW di capacità solare senza sovvenzioni. Il paese asiatico ha aggiunto 1,9 GW di energia solare liberamente accessibile tra gennaio e settembre, un aumento del 96% rispetto all’anno precedente.

La capacità fotovoltaica francese raggiunge i 15,8 GW entro la fine del terzo trimestre del 2022. La produzione di elettricità fotovoltaica durante questo periodo ha rappresentato il 4,7% del consumo di elettricità francese, con un aumento di 1,2 punti rispetto allo stesso periodo del 2021.

Lo sviluppatore olandese ottiene finanziamenti per un progetto pilota solare galleggiante flessibile nel Mare del Nord. Bluewater Energy Services ha ricevuto una sovvenzione dal governo olandese per sviluppare un progetto dimostrativo di energia solare flessibile galleggiante nel Mare del Nord. Il sistema utilizza moduli fotovoltaici flessibili a film sottile e galleggianti flessibili che si muovono con le onde.

La Germania ha installato 706,5 MW di energia solare nel mese di ottobre. Il Paese europeo ha aggiunto 6,1 GW di nuovi impianti fotovoltaici nei primi 10 mesi del 2022.

La Romania finanzia sistemi di accumulo a batteria per il settore commerciale e industriale. Il governo rumeno ha stanziato 103,5 milioni di euro (108,6 milioni di dollari) per sostenere gli investimenti nei sistemi di accumulo di energia delle batterie e fornire almeno 240 MW/480 MWh entro il 2025.