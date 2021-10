Il Brasile cerca di rimanere imbattuto contro l’Uruguay, che ha bisogno di segnare punti per rimanere nella posizione di qualificazione diretta | calcio | Gli sport

La Canarinha vuole aggiungerne ancora tre e avvicinarsi al Qatar 2022; Mentre Celeste ha aggiunto solo un punto in due partite.

La squadra brasiliana, che nonostante i buoni risultati resta poco convincente, Riceverai questo giovedì nella città di Manaus nella città dell’Uruguay Con l’obiettivo di ottenere la vittoria e avvicinarsi un po’ alla fase finale della Coppa del Mondo 2022 del Qatar.

Brasile, unica squadra ad aver partecipato a tutte le edizioni della Coppa del Mondo, Guida le qualificazioni sudamericane con 28 punti dopo dieci partite E ha sei unità in più dell’Argentina, al secondo posto.

Allenatore Tite, che è stato ampiamente criticato per le difficoltà che la nazionale brasiliana ha vissuto nelle ultime partite, Possono schierare come esordienti tanti giovani che si erano rialzati E che quando sono entrati nel secondo tempo delle partite sono stati decisivi, Come Anthony e Ravenha.

L’attaccante Ravenha, giocatore del Leeds England e giocatore di spicco quando è entrato in visita in Colombia domenica (0-0), potrebbe occupare il posto che di solito è Gabriel Barbosa ‘Gabigol’.

In difesa, Tite ha utilizzato Emerson Royal, del Tottenham Hotspur, come terzino destro al posto di Danilo e come difensori Thiago Silva, del Chelsea, di Londra, e Lucas Verissimo, del Benfica di Lisbona, nei ruoli di Eder Militao e Marquinhos , rispettivamente.

Un’altra alternativa sarebbe l’ingresso di Anthony, attaccante dell’Ajax Amsterdam, in piazza Gabriel Jesus.

I proprietari di abitazione hanno una partita in sospeso in calendario contro l’Argentina, mentre loro I concorrenti occupano il quarto posto con 16 unità, l’ultima classifica dà un voto diretto al Qatar 2022, minacciato dalla Colombia (15), che giocherà il replay, e giovedì affronterà l’Ecuador, e la terza sempre a 16 interi.

Uruguay, che mercoledì si reca in Brasile e arriverà di notte a Manaus, capitale dell’Amazzonia, Affronta il duello a testa bassa dopo che l’Argentina lo ha schiacciato domenica 3-0.

Allenatore Oscar Washington Tabarez molto L’attrezzatura può variare Che andrà in scena all’Arena da Amazonia per i Mondiali in collegamento con lo stadio caduto contro l’Argentina nel Clasico di Rio de la Plata.

mitragliere Edinson KavanI, che è stato utilizzato nella seconda metà, Sarò accanto all’attaccante Luis Suarez dall’inizio Il resto di Brian Rodriguez, mentre Ronald Araujo del Barcellona non sarà causa di infortunio. Anche il terzino sinistro Matthias Fina dovrà essere sostituito.

Il creatore Giorgian de Arrascaeta, infortunatosi nella partita della Colombia (0-0) ed è uno dei simboli del Flamengo brasiliano, non è riuscito a recuperare e non affronterà nemmeno il Brasile.

“Il Brasile è un concorrente molto qualificato, ma non è per questo che dovremmo smettere di vedere questa partita come un’opportunità”, ha detto il maestro Tabarez.

Questa sarà la prima partita con un pubblico per la nazionale brasiliana dall’inizio della pandemia del virus Corona, a febbraio 2020, anche se la capacità sarà limitata. Così sono già stati venduti i 10.000 biglietti abilitati per i tifosi vaccinati contro il COVID-19.

Possibili formazioni:

Brasile: Alison. Emerson Royal, Lucas Verissimo, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetà; Neymar, Ravenha e Gabriel Jesus. DT: Adenor Leonardo Bachi “Tite”.

Uruguay: Fernando Muslera, Nahitan Nández, Sebastian Coates, Diego Godin, Joaquín Péquez; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Luis Suarez e Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabarez.

Regola: Fernando Rapallini (Argentina)

Stadio: Arena da Amazonía, nella città di Manaus (Nord).

ora: 19:30. (Dottoressa)