Il CEO di TruBit sottolinea che l’inflazione è il principale problema economico in Argentina

Secondo un nuovo rapporto di Chainasis, l’uso delle criptovalute in America Latina è aumentato notevolmente negli ultimi anni, soprattutto in paesi come l’Argentina. Ciò è stato evidenziato da Matias Reyes, direttore nazionale di TruBit in Argentina.

puntando a un report Chainalysis ha evidenziato che l’adozione delle criptovalute in Argentina è dovuta principalmente all’elevata inflazione e alla svalutazione del peso argentino.

Di conseguenza, l’acquisto di dollari è stato limitato, spingendo molti argentini a ricorrere a stablecoin come USDT e USDC per proteggere i propri risparmi.

Si stima che tra giugno 2022 e luglio 2023 il peso argentino si deprezzerà di circa il 51,6% rispetto al dollaro statunitense. Tuttavia, nello stesso periodo, il volume stimato delle transazioni dell’Argentina ha raggiunto gli 85,4 miliardi di dollari.

Immagine: analisi delle stringhe

“Il principale problema economico che l’Argentina affronta da più di 70 anni è l’inflazione causata dall’eccessiva spesa pubblica finanziata dalle emissioni monetarie”, ha affermato Matías Reyes.

Ha spiegato che ciò ha portato il 30% degli argentini a utilizzare le criptovalute per coprirsi, data la perdita di fiducia nel peso e l’aumento dell’inflazione negli ultimi 20 anni.

“Il caso d’uso delle criptovalute in Argentina è legato alla perdita di fiducia nella valuta fiat e nelle varie alternative che gli argentini trovano per affrontare le dinamiche inflazionistiche”, ha osservato Matías Reyes.

