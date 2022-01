Il COPLAC si congratula con il nuovo periodo costituzionale presieduto dal Pdte. Ortega

Al compagno Presidente della Repubblica del Nicaragua

Capitano Daniel Ortega Saavedra

Al Vice Presidente della Repubblica del Nicaragua

Socio Rosario Murillo

Managua Nicaragua

Gentilissimo Presidente Comandante Daniel e Vice Presidente Rosario:

A nome della COPLAC, la Federazione Palestinese dell’America Latina e dei Caraibi, un’organizzazione che costituisce l’OLP e le comunità che rappresenta, vengo a esprimere le mie sincere congratulazioni e i migliori auguri per il successo in questo nuovo periodo costituzionale alla guida del governo della sorella e cara Repubblica Nicaragua.

Credo fermamente che questa nuova fase definirà vittoriosamente le vie della pace che sono state così zelantemente perseguite e promosse durante tutto il periodo in cui hanno tenuto l’Esecutivo Nazionale.

Come palestinesi della diaspora, non abbiamo altro che parole di gratitudine e apprezzamento a voi per la generosità e la solidarietà incondizionata che abbiamo ricevuto dal governo e dal popolo nicaraguense, per il quale scommettiamo sull’approfondimento di quei legami fraterni, che non hanno dubbi nella pratica di questa nuova era sarà riaffermato

che comincia in quel paese fraterno.

Ricevete un cordiale e fraterno saluto da COPLAC, Ribadiamo i nostri migliori auguri di successo in questa nuova amministrazione.

Dio benedica il Nicaragua.

Buenos Aires, 10 gennaio 2022