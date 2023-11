Il futuro è a portata di mano nel centro di Abu Dhabi

Le strutture, le attrezzature e i servizi innovativi rendono il National Exhibition Centre di questa città degli Emirati (ADNEC) un luogo distinto per lo svolgimento di conferenze ed eventi vari, come la World Media Conference, che è diventata in questi giorni una star nella vita di visitatori e cittadini .

Quest’anno Adnec ha vinto il premio “Miglior sede – Resto del mondo” all’International Conference on Incentive Tourism (C&IT) Awards, ed è il più grande circuito espositivo del Medio Oriente e si trova a 15 minuti dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, è all’interno facilmente raggiungibile da tutti.La geografia affascinata dai suoi punti di riferimento.

Il centro dispone di un’area eventi di 153.678 metri quadrati ed è composto da 12 sale espositive interconnesse, un atrio, un atrio, una sala conferenze con una capienza di 6.000 persone, due sale conferenze e 21 sale riunioni, oltre alle sale riunioni in loco ristoranti, bar, negozi, hotel e fornitori di servizi.

L’installazione promette di rendere ogni evento un’esperienza indimenticabile, poiché questi tre giorni di incontro saranno indimenticabili poiché giovani, accademici, opinion leader globali e altri partecipanti interagiranno per plasmare il futuro dell’industria dei media.

Questo evento copre argomenti fondamentali come l’innovazione, l’educazione ai media, il ruolo dei giovani e il giornalismo ambientale ed è il più grande del suo genere al mondo.

Molte aziende e marchi internazionali, regionali e locali si incontrano in questo spazio per mostrare al pubblico i prodotti e i servizi più diversi attraverso piattaforme moderne caratterizzate dal progresso della tecnologia e in armonia con una città illuminata dal suo sviluppo, cultura e tradizioni.

La conferenza si terrà sotto il patrocinio di Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Vice Primo Ministro e Ministro dell’Ufficio Presidenziale, e organizzata dal Gruppo ADNEC in collaborazione con WAM, giovedì prossimo, e apre la strada per altri eventi che scommettono anch’essi su una location con visione futura.

