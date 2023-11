L’ASEAN chiede pace, prosperità e sicurezza e mette in guardia dalle minacce

Ciò è stato espresso nella Dichiarazione congiunta di Giakarta adottata dal 17° incontro dei comandanti militari, che a sua volta riconosce gli impatti che le minacce e le sfide alla sicurezza tradizionali e non tradizionali possono avere.

Il documento sottolinea che la sicurezza e la prosperità dell’ASEAN potrebbero essere influenzate anche dai cambiamenti geopolitici e geostrategici nella regione e dall’impatto della competizione tra le principali potenze. Il testo sottolinea l’importanza di aderire ai principi e agli obiettivi fondamentali stipulati nella Carta delle Nazioni Unite e dell’ASEAN, nonché nel Trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico.

Si riferisce anche alla libertà di navigazione e di volo nel Mare Orientale e alla necessità di adottare misure per risolvere le controversie sulla base del diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e altre.

I partecipanti all’incontro ministeriale hanno anche dato il via libera ad un progetto di modifica delle procedure operative standard per l’iniziativa “ASEAN – Our Eyes” e hanno esaminato un documento concettuale sul programma dei leader emergenti della difesa tra gli Stati Uniti e l’ASEAN.

All’apertura del forum il giorno precedente, il ministro della Difesa indonesiano e presidente dell’incontro, Prabowo Subianto, ha sottolineato che la pace e la sicurezza costituiscono la base per lo sviluppo economico e per garantire il progresso sociale nel blocco.

Se la regione non è stabile e sicura, non sarà in grado di attrarre investimenti, promuovere il commercio e garantire un comportamento sociale civile, motivo per cui il tema “Pace, prosperità e sicurezza” di questo incontro è molto rilevante per l’attuale contesto di cambiamenti complessi nel mondo. situazione, considerala.

A margine dell’incontro, i Ministri della Difesa dell’Associazione Regionale hanno avuto incontri informali con i loro omologhi degli Stati Uniti, Lloyd Austin, e Minoru Kihara del Giappone. In questa occasione Austin ha espresso il desiderio di rafforzare la cooperazione in materia di difesa con l’ASEAN in modo più efficace e fondamentale e ha sottolineato che la sicurezza marittima svolge un ruolo importante nella stabilità regionale.

Allo stesso tempo, Kihara ha affermato il sostegno del suo Paese al ruolo centrale del blocco regionale e ha espresso il suo interesse a portare le relazioni in quest’area a nuovi livelli in settori quali la sicurezza marittima, i sistemi del cyberspazio e i programmi di sviluppo delle capacità.

jf/mpm