Il governo di Haiti vieta i grandi campi profughi a causa del terremoto nelle aree urbane

Questa procedura può interessare migliaia di persone dopo terremoto del 14 agosto Si sono rifugiati in piazze e parchi pubblici, dopo che più di 84.000 case sono state distrutte o danneggiate prima Terremoto di magnitudo 7.2

“È stato difficile affrontare questa strategia, soprattutto nel contesto haitiano, dopo il terremoto del 12 gennaio 2010”, hanno ammesso le autorità, riferendosi ai grandi siti eretti nella capitale Port-au-Prince, alcuni dei quali ancora in piedi 11 anni dopo.

La protezione civile ha sostenuto che l’80% della popolazione delle province di Sur, Nippes e Grand Anse, dove il terremoto ha causato i maggiori danni, vive in aree rurali con una densità non superiore a 220 abitanti per chilometro quadrato.