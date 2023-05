Il governo italiano ha approvato le misure sul lavoro in occasione della festa dei lavoratori: tagli alle tasse, tagli ai sussidi e maggiore flessibilità

Il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Palazzo Sigi a Roma (REUTERS/Remo Casilli/file)



In una decisione carica di simbolismo, il Gov Georgia Meloney Approvato questo lunedì Festa dei lavoratoriUn ordine con diverse misure Natura del lavoroCOME Riduzione del carico fiscale Allo stipendio specificato, il Sostituzione del sussidio di disoccupazione Conosciuto come Retito de Cittadinanza (Reddito di Cittadinanza) ed estensione delle possibilità di proroga Contratto temporaneo.

“Sono orgoglioso che il governo abbia deciso di celebrare il Primo Maggio con i fatti, non con le parole, e credo che occorra dare nuovo sostegno a un’economia che, in tempi difficili, ci dà grandi soddisfazioni”, ha detto Meloni. Video.

Presidente del Consiglio Coalizione di destra L’uomo che ha governato il Paese dalla seconda guerra mondiale ha scelto di non spiegare la mossa in una conferenza stampa. sindacati si qualificherà come “L’atto offensivo di arroganza” Decisione in merito all’approvazione del decreto per le ferie.

Il Primo Maggio è un giorno particolarmente sentito dall’Italia, definita nella sua costituzione “una repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Le persone lavorano alla pressatura di parti di macchine nello stabilimento del Gruppo ITRA a Travagliato, nel nord Italia, il 25 gennaio 2023. (REUTERS/Alessandro Garofalo)

L’azione principale del comando è ridurre la chiamata Cuneo fiscaleCioè la differenza tra quanto paga il datore di lavoro e quanto percepisce il lavoratore come stipendio netto, per un reddito fino a 35.000 euro annui.

In particolare, per redditi fino a 25.000 euro annui, il taglio sarà del 4%, e andrà ad aggiungersi al taglio del 3% già in atto nel 2022, il che significa che in media 96 euro al mese è di più Nella busta paga. Per redditi fino a 35.000 euro, il taglio aggiuntivo sarà del 4 per cento, in aggiunta al precedente 2 per cento, in media. 99 Euro al mese. L’operazione dovrebbe costare complessivamente 4,1 miliardi di euro.

La misura sarà in vigore solo per il resto dell’anno, un periodo che i sindacati considerano “non abbastanza lungo”.

Tuttavia, Melonia Disse “orgoglio” Secondo il provvedimento, il Ministro dell’Economia delle Miniere, Gian Carlo GiorgettiQuesti accordi, ha spiegato, sono “una risposta concreta ad un vero aiuto e dialogo contro l’aumento del costo della vita”.

Deciso di cambiare l’ordine Reddito da residente (Retito de Cittadinanza), il programma di indennità di disoccupazione approvato dal Movimento Cinque Stelle nella scorsa legislatura.

Il programma di sovvenzioni è molto costoso, costato 8 miliardi di euro l’anno scorso, afferma il governo. Ha garantito che le persone che potevano lavorare fossero incoraggiate, Soprattutto i giovani, hanno bisogno di trovare un lavoro. I suoi sostenitori affermano che fornisce un aiuto significativo a milioni di famiglie a basso reddito, in particolare nelle parti più povere del sud. Secondo la previdenza sociale italiana, lo scorso anno il Reddito di Cittadinanza ha beneficiato di quattro milioni di persone, con sussidi in media di 550 euro al mese.

Melonia Questo sussidio sarà dato dal 2024 in poi “Verifica dell’inclusione”. A differenza del Reddito di Residenza, il nuovo sussidio è rivolto solo ai nuclei familiari con persone over 60, minorenni o disabili.

Il reddito di cittadinanza è stato una misura di punta del primo governo di Giuseppe Conte, formato da una coalizione tra Movimento Cinque Stelle e Lega (REUTERS/Guglielmo Mangiapane).

Per capire meglio come funzionerà bisognerà attendere l’uscita definitiva del decreto, ma secondo le bozze circolate nei giorni scorsi l’importo dell’assegno sarà lo stesso. Un massimo di 500 Euro Contributo casa in affitto fino a ulteriori 280 euro al mese.

L’assegno sarà pagato per 18 mesi, poi ci sarà un intervallo di un mese, seguito da un rinnovo di 12 mesi.

Se c’è una casa persona Considerato tra i 18 ei 59 anni “lavorabile”Dovresti iniziare la tua ricerca di lavoro attraverso un centro per l’impiego. Se rifiuti un’offerta Con un contratto minimo di un mese, Perdere un assegno per l’intero nucleo familiare (con alcune clausole sul tipo di contratto e sulla distanza dal lavoro a casa).

L’ordinanza interviene ulteriormente Contratto temporaneoRibaltando quanto deciso nel cosiddetto ‘Dignity Order’ approvato dal governo nel 2018 Giuseppe Conte.

Tale mandato ha ridotto la possibilità di una proroga Contratto temporaneo Dopo i primi 12 mesi.

Una donna partorisce davanti al Colosseo a Roma (REUTERS/Yara Nardi)

Ora il governo Maloney ne ha introdotti alcuni Nuove esenzioni, estendendo la possibilità di proroga da 12 a 24 mesi. Tuttavia, i dettagli di come sarà non sono ancora chiari.

Inoltre, ce ne sono molti Taglio delle tasse Per i fornitori Contratti a tempo indeterminatoEsteso anche ai datori di lavoro che confermano i precari.

Un altro incentivo nella seconda metà dell’anno Impiegare giovani di età inferiore ai 30 anni In Italia sono circa 3 milioni le persone tra i 15 ei 34 anni che non studiano né lavorano.

I tre principali sindacati del Paese, contattati ieri da Maloney sui contenuti della riforma, hanno già avvertito che “le azioni del governo non vanno nella direzione richiesta”.

Presidente dell’UIL, Pierpaolo Bombardieri, Ha lamentato che “le risposte sono sbagliate per l’alta rischiosità e la scarsa sicurezza” del mercato del lavoro italiano, e ha criticato la riduzione del cuneo fiscale come temporanea, anche se l’ha accettata.

Anche l’opposizione non ha criticato l’ordine.

“Il decreto approvato oggi è una vera e propria punizione per l’intransigenza”, ha detto. Ellie SchleinLeader dell’opposizione partito Democratico (centro sinistra).

“Stanno distruggendo l’unica fonte di reddito per i poveri, sopprimendola, cercando di ridurre la povertà e la durata. Non è perfetto, ma può essere migliorato, il governo vuole piantare bandiere ideologiche agli occhi dei gruppi più vulnerabili, ” Egli ha detto.

Ellie Schlein, segretario generale del Partito Democratico (REUTERS/Remo Casilli)

Giuseppe ConteL’ex primo ministro e leader del Partito a cinque stelle ha chiesto proteste antigovernative a giugno.

“Oggi, 1 maggio, il governo sta introducendo misure precauzionali e attaccando i lavoratori: questo è inaccettabile”, ha detto. “Siamo oltre la politica conservatrice, oltre la maleducata distribuzione del cibo. Si smantellano i redditi di cittadinanza, si fanno guerre sante per criminalizzare i poveri, come se la povertà fosse un torto imperdonabile.

