Il New York Film Festival festeggia 60 anni

Il passato e il futuro del cinema come coppia di spettatori si mescolano in un acceso dibattito al New York Film Festival, che apre la sua 60a sessione venerdì con la premiere dell’adattamento di Noah Baumbach del romanzo di Don DeLillo “White Noise” (noto in spagnolo come “Ruido de fondo”).

In quei sei decenni, il festival al Lincoln Center è stato la principale destinazione cinematografica d’America, creando un quadro vibrante del cinema anno dopo anno con film da tutto il mondo, uscite anticipate e classici restaurati. Ma è un festival che di solito è pieno di più domande che risposte.

La domanda che ci poniamo è: qual è il film principale del New York Film Festival? Non ci si dovrebbe aspettare”, ha affermato il direttore artistico del festival Dennis Lim. “Non dovrebbe essere qualcosa che sembra automaticamente appartenere a Olympus”.

La legge – e il suo ampliamento delle definizioni – è sempre stata una priorità al New York Film Festival, dove negli anni sono stati proiettati i film di Satyajit Ray, Akira Kurosawa, Agnes Varda, Pedro Almodovar e Jane Campion. Nella sua prima edizione, nel 1963, il festival presentava i film di Luis Buñuel, Yasujiro Ozo, Robert Bresson, Roman Polanski e Jean-Luc Godard, recentemente scomparso. Il NYFF, come è noto con il suo acronimo inglese, non assegna premi e non ha mercato per il settore, anzi è definito appunto come una vetrina di ciò che i programmatori considerano il meglio del cinema.

“Onoriamo quei 60 anni del festival con l’impegno per la sua missione, per cosa è stato creato, a cosa doveva servire e il rapporto, prima di tutto, con New York City”, ha affermato Eugene Hernandez. Direttore Esecutivo del Festival. “È un ponte tra artisti e pubblico, e sono passati 60 anni”.

Negli ultimi due anni, Lim e Hernandez hanno cercato di ricollegare il festival a New York, ampliando la loro presenza in città. Ma la pandemia ha reso difficile quel compito. Il festival 2020 si è svolto virtualmente e in drive-through in giro per la città. L’anno scorso, il festival ha attirato ancora una volta una folla, anche se c’erano molte precauzioni dovute al COVID-19. “Ci sono voluti tre anni per arrivare a questo punto”, ha detto Hernandez, che quest’anno saluta New York come titolo del Sundance Film Festival.

Tenuto in tutti e cinque i distretti da venerdì al 16 ottobre, il 60° New York Film Festival mette in risalto i legami di New York quest’anno con una serie di concerti di registi locali. Questi includono i film di apertura di Bombach. proiezione del documentario di Laura Poitras sull’artista Nan Goldin e la sua lotta contro gli oppioidi “All Beauty and Bloodshed”; il film di chiusura semi-autobiografico di Elegance Bratton, The Inspection; E celebra l’anniversario con “Armageddon Time” di James Gray, un film ispirato alla sua infanzia nel Queens. Un’altra storia degna di nota di New York, “She’s Happy”, un dramma sui giornalisti investigativi del New York Times che hanno contribuito a smascherare Harvey Weinstein, è la premiere di un altro film importante.

Molto poco è cambiato in 60 anni, anche Godard tornerà quest’anno mentre continuano le proiezioni gratuite del suo film del 2018 “Le livre d’image” (“Libro illustrato”). Forse ciò che è cambiato di più è che il festival è diventato più grande, con più eventi collaterali e una formazione principale più affollata.

“Per la maggior parte della sua vita, il festival ha avuto solo 20 o 25 film nella sua selezione principale. Penso che se provassi a farlo ora non avresti un quadro completo del cinema contemporaneo”, ha detto Lim. “Il paesaggio è così enorme.”

Il NYFF di solito porta un mix di registi importanti e registi più giovani, ma la divisione tra i due è particolarmente ricca quest’anno. A parte veterani come Claire Dennis (“Stars at Noon”) e Park Chan-wook (“Decision to Leave”), il festival accoglierà ancora una volta Frederick Wiseman (“Couple”) e Martin Scorsese in “Character Crisis” per una notte solo, un documentario sui cantanti dei New York Dolls David Johansen e Paul Schrader (“Master Gardner”). Il regista polacco di 84 anni Jerzy Skolimowski (“EO”) e il 94enne americano James Ivory (“A Cooler Climate”) torneranno dopo aver partecipato alla terza edizione del New York Film Festival mezzo secolo fa. .

Un film come “EO”, che segue un asino tra le interazioni feroci con gli esseri umani, è direttamente collegato alla storia del cinema, un omaggio ad “Au Hasard Balthazar” di Robert Bresson (“Balthazar’s Chance”). Ma ha anche creato il proprio percorso, che Schrader, sceneggiatore di “Taxi Driver” e autore di “First Reformed” (“The Reverend”) e “The Card Counter” (“Card Counter”), ha fatto con un rigore contorto per decenni . Questi sono i registi per i quali il cinema è una crociata senza fine, piena di dolore e condiscendenza.

Altri registi sono più all’inizio della loro carriera. Diversi lungometraggi sono apparsi per la prima volta al festival. Il primo film di fantasia di Bratton, The Inspection, è molto personale per il regista e fotografo 43enne. È sormontato da un’impressionante performance di Jeremy Pope e drammatizza l’esperienza di Bratton come uomo gay in un campo di addestramento. Il trattamento che gli hanno riservato è duro, con echi di “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick (“The Face of War”). Ma in un certo senso, questo è meglio della dura realtà in cui vive a casa.

La regista scozzese Charlotte Wells fa anche un’esperienza personale nel primo lungometraggio brillantemente composto e profondamente dirompente “Aftersun”, interpretato da Paul Mescal e Frankie Curio nei panni di padre e figlia in vacanza in Turchia. Il film ha un tempismo ammirevole con ogni sottile cenno tra i due e le forze che li separano.

L’intimità potrebbe sembrare meno rilevante per “Till”, il dramma su Emmett Till, un ragazzo di colore di 14 anni che viene rapito, torturato e giustiziato sommariamente nel Mississippi nel 1955, che sarà presentato in anteprima mondiale al festival. I film su momenti così importanti della storia americana utilizzano spesso un obiettivo grandangolare per catturare momenti sociali. Ma il film della regista Chinone Choco, che segue il suo rivoluzionario film del 2019 “Clemency”, è incentrato sulla madre di Till, Mamie Till-Mobley, interpretata in modo sorprendente da Danielle Didweiler. “Even” è un promemoria di quanto possano essere potenti le testimonianze personali.

