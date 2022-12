Il Paris Saint-Germain ha vinto i Mondiali in Qatar

Da quando il Paris Saint-Germain è passato nelle mani di un fondo statale del Qatar nel 2011, la celebrazione dei Mondiali di Qatar 2022 è stata segnata sul calendario. I titoli conquistati dal club francese in questi anni (otto scudetti e sei coppe, tra gli altri) sono serviti a mettere sotto pressione il libretto degli assegni dei parigini nell’élite del calcio europeo, grazie a acquisti appariscenti, ma tutti questi record e nomi brillanti sono stati al servizio di un obiettivo più grande.: Raggiungere il Mondiale, il primo in un paese arabo, con il Paris Saint-Germain come punto di riferimento, come club di successo dall’arrivo degli allenatori del Qatar che annovera anche i migliori giocatori del mondo. Il piano non poteva andare meglio.

Argentina anche Francia Saranno loro i prossimi campioni del mondo, ma il PSG vincerà sicuramente sullo sfondo. Nella foto con il trofeo ci saranno Leo Messi o Kylian Mbappe, le due grandi stelle della squadra del Parque de los Principes, i due giocatori che sono stati ambasciatori e volto visibile dell’entità parigina negli ultimi tempi, Bondi Dalla sua firma nel 2017 e l’argentino dall’estate del 2021.

Ovviamente andrò con la Francia in finale, la mia squadra è francese e la mia seconda nazione è la Francia, ma ho anche Messi in Argentina.







Nasser Al-KhulaifiPresidente del Paris Saint-Germain





Ai Mondiali di Russia 2018, il Paris Saint-Germain ha potuto già vantare la vittoria di Mbappé, il cui rinnovo la scorsa estate è diventata una questione di Paesi, sia per la Francia che per il Qatar. La partenza dell’attaccante al Real Madrid avrebbe significato un testimone sportivo e, soprattutto, una perdita irreparabile dell’immagine del Paese del Golfo Persico. L’orgoglio del Qatar avrebbe potuto essere danneggiato quando mancavano solo pochi mesi al grande evento, la Coppa del Mondo, che dal suo appuntamento nel 2010 è stato oggetto di polemiche per Migliaia di lavoratori sono stati uccisi nella costruzione dello stadio e violare sistematicamente i diritti umani.

“Certo, andrò con la Francia in finale, il mio riscatto è la Francia e il mio secondo paese è la Francia, ma ho anche un giocatore in Argentina, Messi, e questa è la sua ultima Coppa del Mondo. Kylian è l’unico giocatore del PSG che ha giocato due finali di fila. È fantastico”, ha spiegato di recente. in RMC Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, volto visibile del Qatar a Parigi e uomo di fiducia della famiglia reale guidata da Tamim bin Hamad Al Thani.

Dall’arrivo dei fondi arabi, il Paris Saint-Germain si è trasformato da squadra a reti inviolate, a dieci anni di distanza dai titoli più importanti, in una potenza continentale. Ibrahimovic e Cavani sono stati il ​​primo progetto di fusione per il nuovo progetto. Anni dopo, hanno rotto la banca assumendo Mbappé (180 milioni) e Neymar (222 milioni). Il brasiliano, che è ancora in squadra ma senza l’aura che lo approdò nel 2017, è stato il prescelto per alzare la presenza del Paris Saint-Germain nel mondo, ma questo ruolo è scemato tra infortuni e litigi interni.





Il salto decisivo, che è stato il culmine dello sport e della propaganda per il Qatar, è arrivato con la firma di Messi, quasi inavvertitamente, a titolo gratuito dopo la sua improvvisa partenza dal Barcellona. Nel primo anno dell’Argentina, un milione di magliette del PSG in più sono state vendute in tutto il mondo e il nome “Flea” è stato stampato sul 60% degli elastici.

Lo sport deve unire. Il Qatar organizza molto bene questa competizione”.







Emanuele MacronPresidente della Francia





Il capitano balistico, in coda alla carriera ma ancora bravissimo con il pallone tra i piedi quando ha gli occhi addosso, è un giocatore che negli ultimi anni ha impressionato gli appassionati di calcio, e Mbappé punta ad essere un nuovo punto di riferimento per il calcio bellissimo sport nel prossimo decennio. La presenza di entrambi nella finale del Mondiale, la partita più seguita al mondo, rappresenta un avallo di proporzioni incommensurabili per il PSG e quindi per il Qatar, Paese che da decenni scommette su questo sport per ripulire la propria immagine internazionale.

“Lo sport dovrebbe unire le persone. A volte i paesi che non parlano politicamente parlano tra loro di sport. Ho potuto vedere l’emiro del Qatar. Dovresti anche sapere che il Qatar organizza bene questa competizione. La sicurezza è buona. Il Qatar, a sua volta , ha elogiato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha assistito alle semifinali blu Contro il Marocco e ci sarà Stadio di Losail all’estremità.

Nasser Al-Khelaifi abbraccia Leo Messi. Frank Viv/AFP

Si stima che il Qatar abbia un patrimonio di 26.000 milioni di dollari in Francia, il secondo paese in Europa dopo il Regno Unito con la più grande presenza di milioni di qatarini la cui origine deriva dalle sue grandi riserve di petrolio. Inoltre, dopo la guerra ucraina, il principato ha acquisito importanza nella fornitura di gas naturale al vecchio continente. Mentre i governanti del Qatar conquistano parte del settore imprenditoriale europeo con un assegno, oggi Messi e Mbappe, in qualità di ambasciatori del Paris Saint-Germain, avranno il compito di conquistare il cuore dei tifosi. Sogno finale per il Qatar.