Tifoso del Boca arrivato a piedi a Rio de Janeiro

Leandro Fortunato, tifoso del Boca Juniors arrivato a piedi a Rio de Janeiro Nella finale della CONMEBOL Libertadores contro il Fluminense, ha raccontato la sua storia ESPN generazione F.

Leandro Fortunato è arrivato a piedi a Rio de Janeiro. ESPN/TV Cattura

Alla domanda sui motivi che lo hanno spinto ad intraprendere una simile sfida, Fortunato ha spiegato: “Non mi aspettavo tutto questo. Sono andato alla ricerca della chiarezza del corpo, della testa, dell’anima e del cuore. Ho scoperto che il Boca era arrivato in finale di Copa Libertadores e ho iniziato a giocare. Ero a casa di mio zio, Miguel Fortunato, a Santo Tomé, Santa Fe, e gli ho detto: “Vado a Rio”. E tutto è iniziato. “Sono andato al Paraná e da lì sono partito”..

Dopo 24 giorni, il tifoso ha completato il suo percorso lunedì 30 ottobre, lo stesso giorno in cui Diego Maradona compirà 63 anni. “È come un segno. Mi sento come se mi avesse detto: andiamo ragazzo, andiamo ragazzo, vieni oggi“, ha ammesso ad Agustín Belachor, il tifoso che indossava la maglia bianca che Diez ha indossato nella sua ultima volta al club.

“Non è possibile attraversare la frontiera a piedi perché il ponte tra Uruguayana e Paso de los Libre è troppo rotto. Poi ho dovuto chiedere a un pilota brasiliano dell’Uruguay di farmi “il dito medio”. Vado all’immigrazione, presento la targa e salgo in macchina con l’uomo. È piuttosto scortese, William, mi tolgo il cappello (ride). Mi ha detto: “Non è successo niente, ti accompagno, ti passo oltre, compilo i documenti e continuo”. “Sono andato dall’altra parte e ho iniziato a camminare.”“, amplia il dialogo con Cusco, Momo, Morena Beltran, Esteban Idol e Marketo Navaja.

Riguardo alle molestie subite durante questo periodo, ha descritto: “Quando sono arrivato ieri (lunedì), non potevo crederci. Ho attraversato il caldo, la pioggia e il dolore alle gambe. Il dolore al ginocchio è impressionante… ma sono emozionato. La prima cosa che vidi fu un battaglione di Bucca che mi gridò: “Sei qui!” È stata la prima foto che ho caricato Instagram. Mi hanno detto: sei motivo di orgoglio per tutti e farai la storia.‘.

Fortunato dovette trovare il modo di trascorrere le notti: “Andavo ai postos e chiedevo il permesso di riposare in un luogo coperto e sicuro. Quando sono arrivato a Curitiba, hanno cominciato a sorgere problemi. Hanno provato a prendermi la chitarra mentre dormivo. Come dice Babu, “Attenersi al musicista che fa musica con gli strumenti” (ride). “Cominciò a complicarsi, ma con l’aiuto di tutta la gente del Boca, mi diedero i soldi per poter affittare una stanza e poter dormire.”

Invece di approfittare della situazione, avrebbe dovuto chiedere di non donargli più soldi: “Sono caduto due volte sulla strada, per fortuna sul lato sinistro, ho rotto la chitarra e guarda caso non sono stato investito da un camion durante un terribile temporale. La seconda volta il mio telefono si è rotto. Ho ricevuto tutte le notifiche dalle persone che hanno donato e la mia batteria è scarica. Non ho potuto rispondere su WhatsApp“.

Infine, il sacrificato tifoso del Boca ha detto di non essere ancora sicuro di raggiungere la finale, che si disputerà sabato 4 novembre allo Stadio Maracanã, con… Trasmetti Star+: “Ci sono promesse, ma non ho ancora il biglietto. Ringrazio sinceramente tutti coloro che mi hanno aiutato. Non mi aspettavo di arrivare fin qui e avevo tanta forza per riuscirci. Speriamo di tornare con il trofeo“.