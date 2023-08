Il Presidente della Bolivia annuncia il secondo volume del libro in mostra (+ foto)

Arce ha sottolineato che questa seconda parte tratterà della fase dell’industrializzazione con la sostituzione delle importazioni con il modello economico sociale della società produttiva (Mescp).

Penso che questa relazione tra fare scienza, fare ricerca scientifica, ma intesa a beneficio degli uomini e delle donne della Bolivia, sia ciò che troverai sempre in Luis Arce in questo e nei prossimi libri perché abbiamo ancora tanto da continuare a scrivere per il economia nazionale.

Ha descritto che il testo annunciato riguarda anche come affrontare la pandemia di Covid-19 e il post-pandemia, le complessità di cui soffre attualmente il pianeta e le trasformazioni strutturali del sistema capitalista.

Il funzionario ha spiegato che l’uscita di questo libro ha comportato “un’impresa gigantesca e una profonda messa in discussione del paradigma”, e che è stato possibile grazie al sostegno del Fondo de Cultura Económica de México (FCEM), che lo ha ringraziato per la sua presenza alle varie mostre.

Sottolinea un capitolo in cui approfondisce come ha iniziato in un “modo più maturo” a metà del 1999 per immaginare cosa sia oggi Mescp.

E si aspettava: “I nostri progressi e ciò che siamo riusciti a fare è nel testo, ed è il mio turno non solo di teorizzare, ma è il mio turno di tradurre il secondo volume del modello economico in questa amministrazione”.

Il funzionario ha anche ringraziato i commenti di Gregorio Vidal, professore di ricerca accreditato presso il Dipartimento di Economia dell’Università Autonoma Metropolitana Iztapalapa, in Messico.

L’opera è stata presentata alla Fiera Internazionale del Libro di La Paz davanti a ministri, funzionari governativi, rappresentanti del corpo diplomatico accreditato e centinaia di persone che si sono messe in fila per più di un’ora per firmare il testo diffuso dalla redazione del Paese.

Parlando di fronte a un auditorium gremito mentre molti altri aspettavano fuori a causa della mancanza di capienza della sala, Arce ha spiegato che Mescp, in vigore in Bolivia dal 2006, è stato progettato da professionisti locali.

“Questa non è una prescrizione imposta da organizzazioni esterne, come avveniva nel passato neoliberista”, ha affermato.

Laureato in Economia presso l’Universidad Mayor de San Andrés con un master a Warwick, UK Ha lavorato dal 2006 al 2019 alla guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze Pubbliche del Paese delle Highlands e da quella posizione è stato uno dei principali promotori di Mescp.

rgh/jpm