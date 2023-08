Suggerimenti USCIS per la compilazione dei moduli di immigrazione

L’US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ha pubblicato una serie di suggerimenti su come compilare correttamente i moduli di immigrazione in modo che non vengano respinti.

“Non lasciare nessuna sezione richiesta vuota sul modulo di immigrazione. Puoi sempre digitare “nessuno” o “non si applica” come risposta, se non diversamente indicato. Se non completi le informazioni richieste, potremmo rifiutarti o rifiutarti. hanno twittato Questo venerdì.

Il loro messaggio fa riferimento a una pagina del loro sito ufficiale dove offrono ulteriori suggerimenti sull’argomento.

Alcune delle raccomandazioni che danno per la compilazione dei moduli di immigrazione negli Stati Uniti sono:

Firmare correttamente nello spazio previsto a tale scopo. I moduli non firmati saranno respinti e restituiti.

Non saranno accettati moduli già inviati online per posta.

Deve essere compilata la versione più recente del modulo. Per questo è possibile Scaricali Dal sito Web dell’USCIS, completalo elettronicamente, quindi stampalo per inviarlo per posta.

Se scrivi le tue risposte a mano, devi usare inchiostro nero. Sottolineano: “Assicurati che tutte le informazioni che digiti nel modulo siano leggibili in modo che possano essere lette facilmente quando elaboriamo il tuo modulo”.

Moduli di immigrazione USCIS

L’autorità per l’immigrazione consiglia inoltre di pagare la quota di registrazione corretta. “Rifiuteremo i moduli inviati con una quota di registrazione errata o incompleta”, avvertono.

A questo punto, si consiglia di utilizzare Calcolatore di commissioni Per aiutarti a determinare la quota di registrazione corretta.

Indica inoltre che se vengono presentate più domande o petizioni, è necessario inviare pagamenti separati per ciascuna domanda. Se viene effettuato un solo pagamento e neghiamo una domanda o petizione, negheremo anche le altre, avvertono.

Per quanto riguarda i moduli presentati per richiedere la libertà vigilata umanitaria per i cubani, l’USCIS afferma di “non accettare un duplicato del modulo I-134A se esiste già un’altra sospensione”.

USCIS consente un’indagine solo se il modulo I-131A è archiviato per conto del beneficiario. sospeso per più di sei mesi.