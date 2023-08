Giornata internazionale della gioventù: i leader ambientali sono circondati da sfide

Per quanto riguarda l’appuntamento organizzato dalle Nazioni Unite, il Segretario Generale António Guterres ha osservato che l’umanità fa affidamento sull’energia illimitata, sulle idee e sui contributi dei giovani di tutto il mondo.

Per questo motivo, l’alto rappresentante ha chiesto il loro sostegno nella creazione di un mondo giusto e sostenibile, per le persone e per il nostro pianeta.

Una recente dichiarazione delle Nazioni Unite ha indicato che il passaggio a un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale e rispettoso del clima è essenziale non solo per rispondere alla crisi climatica globale, ma anche per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

Il successo di questi sforzi dipenderà in gran parte dallo sviluppo di sane competenze ambientali nella popolazione, in particolare nelle nuove competenze.

I giovani sono responsabili della maggior parte della transizione, quindi il contesto attuale richiede loro maggiori competenze ambientali, intese come conoscenze, abilità, valori e attitudini necessarie per vivere, sviluppare e sostenere una società sostenibile ed efficiente nell’uso delle risorse

Tuttavia, ci sono altre sfide che riguardano i giovani e sono una forza positiva per lo sviluppo quando ricevono le conoscenze e le opportunità di cui hanno bisogno per prosperare.

Secondo le Nazioni Unite, i giovani devono acquisire l’istruzione e le competenze necessarie per contribuire a un’economia produttiva; E hanno bisogno di accedere a un mercato del lavoro che possa assorbirli nel loro stesso tessuto.

Tra le sue principali esigenze, l’organizzazione riconosce l’accesso all’istruzione, alla salute, al lavoro e alla parità di genere.

Poiché i giovani chiedono maggiori opportunità e soluzioni più giuste, eque e progressiste nelle loro società, è imperativo affrontare con urgenza le sfide affrontate da questo segmento della popolazione.

Attualmente ci sono 1,2 miliardi di giovani tra i 15 ei 24 anni, che rappresentano il 16% della popolazione mondiale.

Nel frattempo, altre statistiche mostrano che il 67% delle persone crede in un futuro migliore e i giovani tra i 15 ei 17 anni sono i più ottimisti al riguardo.

Più di due terzi della popolazione totale crede che se le nuove generazioni avessero più opportunità e più voce nelle loro istituzioni, i sistemi politici migliorerebbero.

