La Francia è alle soglie di un altro sondaggio tra Macron e Le Pen

Di Valdo Mendelusa

Corrispondente principale di Prinsa Latina in Francia

Tutti i sondaggi concordano sulla riemissione di una scheda elettorale del 2017, il 24 aprile, quando il leader de La República en Marcha ha ottenuto il 66 per cento dei voti per l’erede del Fronte nazionale fondato da suo padre Jean-Marie Le Pen, il movimento ribattezzato il Raduno Nazionale poco dopo il fallimento elettorale.

Quindi, Macron ha approfittato della creazione di un “Fronte repubblicano” prima delle elezioni per impedire la vittoria dell’estrema destra al secondo turno.

Si tratta di uno scenario ora replicabile, anche se il partito al governo non sembra in grado di convincere molte persone dopo cinque anni della presunta comodità di tenere la famiglia Le Pen lontana dall’Eliseo.

Tuttavia, il presidente uscente arriverà alle urne con un vantaggio di rielezione nei confronti della deputata 53enne, che sta facendo il suo terzo tentativo di prendere il potere, e per questo ha moderato la sua retorica, in modo da minimizzare l’impatto. Per via dei manifesti anti-immigrati e anti-europei che li hanno accompagnati nel 2017.

Secondo un sondaggio dell’Elabe Institute pubblicato il 5 aprile, il capo di stato rimarrà all’Eliseo per altri cinque anni, grazie al 53% delle intenzioni di voto, mentre il sondaggio Harris Interactive rifletteva un duello un giorno prima di chiudere molto di più, 51,5- 48,5, anche se resta comunque proteso verso il presidente.

Quanto a Le Figaro, il campo di Macron è a suo agio con lo scenario previsto nei sondaggi, quindi il giovane politico sta già scagliando frecce contro il suo potenziale e noto rivale, senza dimenticare che c’è un primo turno da battere in anticipo.

In questo senso, il presidente francese ha esortato all’inizio di aprile a Nanterre, alla periferia di Parigi, a scegliere tra “una Francia unita” e “grande nanismo”, oppure tra “potere silenzioso” e “insulto politico”. “.

Allo stesso modo, durante una visita a Spezette, nella provincia nord-occidentale di Finisterre, ha sostenuto di vedere la Francia ben collegata all’Unione europea di fronte a sfide come l’energia, l’agricoltura, il clima e la sicurezza.

Ha criticato aspramente coloro che, a suo avviso, intendono “volgere le spalle all’Europa” e soprattutto Le Pen con la sua messa in discussione della libertà di movimento all’interno dell’area Schengen.

Fino all’inizio di marzo Macron ha sfruttato il cosiddetto “effetto bandiera”, il sostegno che la popolazione offre a un leader in tempi di crisi, in questo caso il conflitto in Ucraina.

Ma le conseguenze economiche di quel confronto fanno pensare che l’effetto stia calando, ipotesi supportata da una perdita di circa sei punti nei sondaggi di opinione nelle ultime settimane.

Le Pen fa appello alla cautela e per evitare di sbagliare nella sua retorica, e pochi giorni prima delle elezioni del 10 aprile ha ridotto l’ampio vantaggio, che secondo lo studio dell’Istituto francese di opinione pubblica (IFOP) è stato ridotto ad aprile 6 contro solo quattro unità, poiché l’indice di approvazione è aumentato. La candidata di estrema destra è scesa al 23 percento e il suo avversario è sceso a 27.

Lo scrive su Twitter il capo del Gruppo Nazionale, che sta cercando anche di conquistare i cittadini con la promessa di ridurre la tassa sul carburante, prodotto più costoso a seguito del conflitto armato tra Russia e Ucraina.

Cosa succede se non ci sono altre penne MACRON-LE?

Alle porte del primo turno, la Francia si trova in una corsa con tre candidati lontani dal resto, da quando il leader de La France Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, è nato con il suo appello a un “voto utile” da sinistra.

Anche per le sue proposte sociali, ha superato il 16 per cento dei consensi in alcuni sondaggi, compresi quelli emessi dall’IFOP.

L’estrema destra sembra essere anche Eric Zemore e la conservatrice Valerie Pecres a questo punto fuori dalle opzioni di voto, entrambi scendono al di sotto del 10 percento delle intenzioni di voto, sebbene vi siano pochi avvertimenti del pericolo di una fiducia cieca nei sondaggi, che non lo fanno. Corrisponde sempre alla realtà.

Incoraggiato dall’ascesa, Melenchon ha espresso la certezza che una nuova battaglia tra Macron e Le Pen non avrebbe avuto luogo.

Penso di avere una seria possibilità di qualificarmi (al ballottaggio) e che l’onorevole Macron dovrebbe chiedersi se ci riuscirà davvero. Guarda le curve”, ha detto a Radio Sud.

Questo indica la tendenza emersa dai sondaggi da metà marzo, con Le Pen e Melenchon in testa, mentre il capo dello Stato regredisce, pur non cedendo il comando.

Per BFM TV, sebbene la ristampa del 24 aprile del duello Macron-Le Pen costituisca la premessa decisiva, ci sono diversi elementi che devono essere soppesati a fondo per non escludere un cambiamento nel risultato.

Uno dei problemi menzionati nella serie è l’effetto delle astensioni, previste da ben il 31 per cento dei circa 49 milioni di francesi iscritti al registro, un numero che lascerebbe dietro di sé l’assenteismo dai sondaggi di opinione cinque anni fa, quando il round si chiuse inizialmente al 22,2 per cento e 25,4 al secondo.

Secondo BFM TV, un alto tasso di astensione danneggerebbe Le Pen, i cui elettori sono più inclini a tale comportamento, il che potrebbe spiegare lo scarso rendimento dell’estrema destra alle elezioni regionali del 2021.

Un’altra situazione che può cambiare il corso delle elezioni è il verificarsi di un evento imprevisto che ha un forte impatto sulla mente delle persone.

A tal proposito, l’emittente televisiva ha ricordato il volto trafugato di un settantenne aggredito da due ladri pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del 2002, evento che avrebbe portato Jean-Marie Le Pen e la sua visione della sicurezza dei cittadini al secondo tondo. Accesso ai sondaggi dietro Lionel Jospin e Jacques Chirac nei sondaggi.

Meno credibile, ma non esclusa, la tesi di un voto a favore di Zemmour sottovalutato, a cui media ed esperti danno poche possibilità.

L’analisi di BFM TV ha anche elogiato il boicottaggio del ballottaggio da parte di Mélenchon, grazie alla sua richiesta di un “voto utile” all’interno della frammentata sinistra con diversi candidati.

Il sostegno totale a candidati come l’ecologo Yannick Gadot (dal quattro al cinque per cento), il comunista Fabian Roussel (tre) e la socialista Anne Hidalgo (2,5) genera un potenziale a due cifre, quindi se il leader di La France Insumisa riesce a impressionare una parte di quelli elettori, le loro opzioni aumenteranno.

Mélenchon offre anche uno sfogo sociale ai timori di persone esitanti e disilluse nei confronti della classe politica responsabile della perdita del potere d’acquisto, senza dubbio la principale preoccupazione dei francesi in vista delle elezioni presidenziali. arp / wmr