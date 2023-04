Il primo ministro afferma che il Vietnam ha raggiunto gli obiettivi fondamentali

C’è stabilità macroeconomica e controllo dell’inflazione, ed è stato raggiunto un tasso di crescita del 3,32%, ha detto Minh Chinh in una conferenza online a marzo tra il governo e le località.

Ha sottolineato che il mercato del lavoro continua a riprendersi rapidamente ea stabilizzare la stabilità politica, la difesa e la sicurezza nazionale, l’ordine e la sicurezza sociale, oltre a rafforzare l’integrazione internazionale.

Durante la sessione di lavoro, Minh Chin ha incaricato la Banca di Stato di attuare le politiche monetarie in modo risoluto, proattivo, flessibile, tempestivo ed efficiente e ha incaricato il Ministero delle finanze di rafforzare la gestione del bilancio e aumentare i risparmi sui costi. Ha inoltre incaricato il Ministero della pianificazione e degli investimenti di realizzare i piani di investimento pubblico previsti per quest’anno e ha invitato il portafoglio di costruzioni a implementare soluzioni volte a rafforzare il mercato immobiliare.

Il capo del governo, hanno riferito i media nazionali, ha esortato il ministero dell’Industria e del commercio a continuare a negoziare accordi di libero scambio e ha invitato il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale ad accelerare la produzione alimentare e garantire che l’agricoltura rimanga un pilastro dell’economia.

Ha sottolineato che le località devono rispettare in modo efficiente le direttive del Partito Comunista, dello Stato, del Parlamento e del governo in tutti i campi, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della qualità della vita dei residenti e la risoluzione delle difficoltà che devono affrontare le imprese. .

Nelle sue conclusioni, Minh Chinh ha affermato che non ci saranno cambiamenti negli obiettivi di crescita economica e controllo dell’inflazione fissati per quest’anno e ha chiesto di rimuovere le difficoltà, soprattutto legali, per aumentare la produzione e gli affari, creare opportunità di lavoro e garantire mezzi di sussistenza. popolazione.

Ha anche chiesto di accelerare la riforma amministrativa, l’adozione di politiche di esenzione dal visto, l’abbassamento di tasse e commissioni, la ristrutturazione dei gruppi di debito e l’abbassamento dei tassi di interesse sui prestiti.

