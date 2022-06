Il programma e dove guardare Nadal in TV oggi

22 campione del Grande Slam, Rafael NadalApparirà per la prima volta in un torneo Wimbledon a Londracontro l’argentino Cerúndolo. Questo duello al primo turno non dovrebbe rappresentare eccessive complicazioni per le Isole Baleari, dato che il Sud America ha la sua migliore prestazione sulla terra battuta. L’obiettivo è iniziare la tua strada con il piede giusto Wimbledon 2022il torneo in cui sarà uno dei primi tre candidati, insieme a Novak Djokovic e Matteo Berrettini.

Nadal, Così è arrivato con ambizione e sparando dopo aver messo in dubbio la mostra Classiche dell’Hurlingham, in questo leggendario club londinese c’è una classica introduzione al Grande Slam di Londra. Gioca due partite con una combinazione di fortuna, contro Stan Wawrinka (Vittoria 6-2, 6-3) e contro Felix Auger-Aliassime, con sconfitta. Rafael Nadal È caduto venerdì scorso contro le giovanili canadesi 7-6 (6), 4-6, 10-3 nella sua seconda partita nell’esibizione Hurlingham. In una giornata ventosa, il canadese ha vinto la partita nell'”ultra-metà” dopo che la parità aveva segnato i due set precedenti.

NadalPertanto, ripete il piano di preparazione fatto nella stagione 2019, l’ultima volta che ha giocato Wimbledon. In quel momento, ha raggiunto le semifinali del Grande Slam sull’erba, dove è stato battuto Roger Federer. L’ultima volta che ha giocato nel torneo ATP per la stagione su erba prima del Grande Slam di Londra è stato nel 2015, quando ha partecipato a ATP 500 monete.

Un altro dei grandi concorrenti Nadal affronta Wimbledon e Novak Djokovic, il favorito per la vittoria a Londra. Il serbo va dall’altra parte del tavolo, quindi non si vedono le facce con gli spagnoli fino alla finale. L’attuale campione di Wimbledon sarà anche la prima testa di serie del torneo in cui la testa di serie non sarà presente, Daniel Medvedev, contro il veto dell’All England Club Tennisti russi e bielorussi. Nadal È il secondo vertice della catena, dove può essere attraversato Marino Cilic Negli ottavi di finale o Matteo Berretti In semifinale, tra gli altri concorrenti.

concorrente Rafael Nadal In questo primo turno del torneo ci sarà l’argentino Francisco Cerondolo. Il 23enne di Buenos Aires, classificato 42° nella classifica ATP e che ha appena giocato le prime tre partite sull’erba del circuito ATP a Quincy a Eastbourneli vedrai con non meno di Rafael Nadal, la seconda favorita e la prima vincitrice dei tornei del Grande Slam (22). Sarà il primo confronto tra i due sul ring, dove Nadal Non dovresti avere problemi eccessivi, a priori.

Quando è in discussione Nadal-Cerúndolo?

Wimbledon 2022 partita del primo turno contestato Oggi, martedì 28 giugno Al secondo turno della Corte Centrale. Il gioco inizia alle 14:30, quindi l’inizio del gioco è programmato Tra le 16:00 e le 17:00.

Dove vedi Nadal-Cerúndolo?

L’incontro può essere visto da andiamo (8 e 45), piattaforma del canale Movistar Pluschi trasmette Wimbledon esclusivamente in Spagna. Puoi seguire tutte le informazioni su La partita è in diretta sul sito del Mundo Deportivo.