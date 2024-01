Il Regno Unito e l’Italia si sono uniti agli Stati Uniti, al Canada e all’Australia nel processo di pace delle Nazioni Unite per i palestinesi. hanno interrotto il finanziamento della società.

Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) (REUTERS/Raneen Sawafta/File)

Governi Regno Unito e ItaliaSi sono uniti Gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia sono i paesi delle Nazioni Unite per i palestinesi. Hanno smesso di finanziare l'agenzia. A seguito del sospetto che il suo personale possa aver attaccato Israele.

Amministrazione Joe Biden annunciato venerdì Interruzione immediata del tuo finanziamento Diversi membri del personale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNRWA) sono sotto processo Attacco terroristico di Hamas rispetto al 7 ottobre scorso Israele.

“È l'America Molto preoccupato “Per quanto riguarda le accuse secondo cui 12 membri del personale dell'UNRWA potrebbero essere stati coinvolti in un attacco terroristico di Hamas contro Israele il 7 ottobre”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. Matteo Miller.

Data la situazione, il governo degli Stati Uniti, uno dei principali donatori dell’agenzia delle Nazioni Unite nel 2023, “Sospensione temporanea dei finanziamenti” L'agenzia sta “indagando su queste accuse e sui passi che le Nazioni Unite stanno adottando per affrontarle”.

Onu per i rifugiati palestinesi Il governo israeliano vuole che l'agenzia (UNRWA) interrompa le sue operazioni a Gaza (Europe Press/Communication/Ahmed Zagot)



Per la sua parte, Canada Come l'America ne ha interrotto i finanziamenti. Informazioni confermate Ministro dello sviluppo internazionale del paese, Ahmad HusseinIn un messaggio trasmesso sul suo social network X dopo aver parlato con Commissario generale dell'UNRWA, Filippo LazzariniEsprimi la tua preoccupazione per le accuse contro i lavoratori interinali.

“Oggi ho parlato direttamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA). Filippo LazzariniEsprime la preoccupazione del Canada per le accuse secondo cui il personale dell'Agenzia sarebbe stato coinvolto in un odioso attacco terroristico contro Israele il 7 ottobre 2023. Il Canada prende molto sul serio questi rapporti. Lavorare con l'UNRWA e altri donatori su questo tema”, ha scritto hussen.

Ha continuato allo stesso modo Australia. Il vostro Ministro degli Esteri, Benny WongEgli ha detto “Profonda preoccupazionePer accuse contro l'UNRWA. “Stiamo parlando con i nostri partner e stiamo temporaneamente sospendendo gli ultimi finanziamenti“, ha osservato sul social network X.

I palestinesi ricevono sacchi di farina distribuiti dall'UNRWA a Rafah, nella Striscia di Gaza. 21 novembre 2023 (REUTERS/Ibrahim Abu Mustafa)

Intanto il ministro degli Esteri Italia, Antonio Tajanidisse: “Il governo italiano ha sospeso i finanziamenti all’UNRWA In seguito al brutale attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre. Gli alleati hanno recentemente preso la stessa decisione. “Siamo impegnati a fornire aiuti umanitari al popolo palestinese e a proteggere la sicurezza di Israele”.

Ministero degli Affari Esteri Regno Unito Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Gli Stati Uniti hanno annunciato sabato che si uniranno a Canada, Australia e Italia nel sospendere temporaneamente i finanziamenti all’agenzia. “Mentre indaghiamo su queste accuse inquietanti, stiamo temporaneamente sospendendo i futuri finanziamenti all’UNRWA.”, ha affermato in un comunicato il ministero, dichiarandosi “scioccato” dalle accuse.

Tuttavia, ha aggiunto, “sarò determinato a inviare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza quando ne ha bisogno”. Notizie dal cielo.

Anche lui si è unito Finlandia. Ministro del commercio estero e dello sviluppo della Finlandia, Ville DavioX ha pubblicato un messaggio in cui “Sospensione temporanea dei finanziamenti dell'UNRWA“In attesa di un'indagine indipendente.”La Finlandia non fornisce aiuti a vantaggio di Hamas“,” ha sottolineato prima di sottolineare.Le accuse sono molto gravi”.

