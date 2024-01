Guerra d'Israele Hamas | Canada, Stati Uniti e Italia hanno sospeso i finanziamenti all’agenzia delle Nazioni Unite

Lo hanno annunciato venerdì gli Stati Uniti Sospensione temporanea ONU Finanziamenti all’Agenzia per i rifugiati palestinesi (UNRWA) e accuse contro molti dei suoi dipendenti Si dice che siano stati coinvolti nell'attacco Hamas contro Israele il 7 ottobre. Un’azione di deterrenza congiunta di Canada e Italia.

“Gli Stati Uniti sono profondamente turbati da queste accuse Potrebbero essere coinvolti dodici membri del personale dell'UNRWA Attacco terroristico di Hamas contro Israele”, ha dichiarato il Dipartimento di Stato in una nota. “Per proteggere la capacità dell'agenzia di fornire assistenza umanitaria, ho preso provvedimenti. Decisione di rescindere immediatamente i contratti Membri di questo personale e avvieranno un'indagine per scoprire la verità senza indugio”, ha affermato il commissario generale dell'UNRWA Philippe Lazzarini.

La diplomazia americana ha annunciato che “Fondi temporaneamente sospesi L'UNRWA sta “riesaminando queste accuse e le misure che le Nazioni Unite stanno adottando per affrontarle”. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto che l’agenzia ha finora svolto un “ruolo fondamentale” nel fornire aiuti ai palestinesi, come il cibo. Medicinale. e “vite salvate”.

L'UNRWA ha annunciato la decisione venerdì RISOLUZIONE DI CONTRATTI CON PIÙ MEMBRI I suoi dipendenti che presumibilmente hanno partecipato agli attacchi dovrebbero avviare un'indagine per chiarire i fatti.

Italia, Australia e Canada si uniscono agli Stati Uniti

Il ministro canadese per lo sviluppo internazionale, Ahmad HusseinLo ha annunciato venerdì il governo centrale Ha deciso di trattenere ulteriori finanziamenti Questo sabato, Italia e Australia hanno aderito all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) a seguito di un’indagine su presunti legami con Hamas.

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha espresso gratitudine questo sabato Gli Stati Uniti e il Canada hanno interrotto i loro finanziamenti per l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNRWA), nel mezzo di uno scandalo che ha coinvolto diversi membri dell’organizzazione insieme al gruppo islamico Hamas.

Ministro degli Esteri AustraliaBenny Wong ha annunciato questo sabato che il paese I finanziamenti saranno temporaneamente sospesi Onu per i rifugiati palestinesi (UNRWA), tra le accuse secondo cui alcuni dei suoi membri avrebbero legami con Hamas.

Notizie correlate

“Le accuse secondo cui il personale dell'UNRWA sarebbe stato coinvolto negli atroci attacchi terroristici del 7 ottobre sono profondamente inquietanti”, ha detto il ministro in una dichiarazione rilasciata sul suo account X. “Stiamo parlando con i partner. Sospenderemo temporaneamente l'erogazione dei fondi annunciati Recentemente”, aggiunge la notizia.

“Mi congratulo con il governo degli Stati Uniti per aver interrotto i finanziamenti ad alcuni membri del personale dell'UNRWA. È stato coinvolto in un brutale massacro il 7 ottobre“, ha dichiarato Katz in un comunicato. “Mi congratulo con il Canada per aver aderito a questa decisione e spero che altri paesi seguano l'esempio. L’UNRWA deve pagare un prezzo per le sue azioni”, ha aggiunto.