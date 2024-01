Il Regno Unito e l’Italia sono nella posizione migliore in Europa per trarre vantaggio dagli aumenti dei premi danni

Gli assicuratori danni in tutta Europa beneficeranno dell’aumento dei premi, della riduzione dell’inflazione dei sinistri e del miglioramento dei rendimenti sui loro investimenti a reddito fisso durante tutto l’anno. In questo contesto, Fitch ritiene che le aziende britanniche e italiane trarranno i maggiori benefici da questo contesto. Le prospettive del settore per entrambi i mercati miglioreranno nel 2024.

In altre parti d'Europa (Francia, Spagna, Germania e Olanda), il Le prospettive per il settore danni sono neutrali“Gli aumenti dei prezzi saranno molto limitati dalla concorrenza o dalla pressione sociale [en particular en el mercado francés]”, sottolinea l’azienda.

Fitch ha messo in risalto gli assicuratori di tutta Europa quando ha riconosciuto settimane fa che i profitti nel settore non vita in Spagna sarebbero migliorati “leggermente” nel 2024. Aumenta le tariffe dei premi in risposta all'aumento dei costi dei sinistri dovuto all'elevata inflazione. “Se il calo dell'inflazione ristagna, le aziende di tutti i mercati potrebbero risentirne negativamente, poiché i prezzi persistentemente elevati possono esercitare pressione sui margini delle linee di business a coda corta e creare o esacerbare carenze di scorte nel settore di attività.” Avvisa l'azienda.

Gli assicuratori europei Una maggiore esposizione ai sinistri legati alle condizioni meteorologiche si è verificata da quando i riassicuratori hanno iniziato a ridurre l’assicurazione per i rischi di catastrofi naturali di medie dimensioni nel 2022. “Le perdite legate alle condizioni meteorologiche avranno un impatto maggiore sui profitti rispetto a prima dei tagli, ma ci aspettiamo che gli assicuratori adeguino i loro prezzi e gestiscano le loro esposizioni di conseguenza, quindi riteniamo che i prezzi per le perdite legate alle condizioni meteorologiche siano ampiamente aumentati”. Cambiare”, spiega Fitch.