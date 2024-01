Maurizio Sarri ha distrutto la Supercoppa Italiana in Arabia! “Non è altro che un gioco” – Fox Sports

Italiano Maurizio Sari, Allenatore pigriziaAccusato di Supercoppa Italiana Dopo aver giocato in Arabia Saudita, copiando il format spagnolo, ha promesso che sarebbe stato “felice come un vecchio” se il calcio moderno “si fosse evoluto” in questa direzione.

“Non è altro che un gioco. Prendi i soldi e scappa. Finale della Coppa d'Inghilterra È più visto e giocato in tutto il mondo Wembley. Con tutte le complicazioni del calendario, si disputa una Supercoppa a quattro. Cambia molte situazioni. “Se il calcio moderno evolve così, sono contento di essere vecchio”, ha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria della squadra. pigrizia Contro il Lecce (1-0).

“Cercheremo di dare tutto quello che abbiamo. Questi trofei servono più a dire agli allenatori che hanno vinto qualcosa che alla società. Voglio vincere ciò di cui il club ha bisogno. In ogni caso, saremo pronti a farlo. Abbiamo una sfida molto dura contro l'Inter”, ha aggiunto.

Inoltre, l'allenatore si è lamentato del programma della sua partita e delle condizioni dell'erba del campo. Stadio Olimpico di Roma.

“Anche se avessimo giocato alle 21:00 sarebbe stata dura, ma giocare alle 12:30 era una spia”, ha detto.

“Si gioca su un paesaggio per il quale non riesco a pensare agli aggettivi. Non puoi giocare a calcio. L'erba olimpica è incredibile, con l'erba mancante in molti punti e tutte le squadre ridipinte. Gli danno 0 punti“, condannato.

Venerdì prossimo, 19 gennaio, la Lazio affronterà l'Inter durante la sosta Finale della Supercoppa Italiana.

