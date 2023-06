Il Senato Usa approva l’innalzamento del tetto del debito ed evita la sospensione dei pagamenti

Con 63 voti a favore e 36 contrari, la legge ha superato un ultimo scoglio legislativo prima di finire nello Studio Ovale per la firma del presidente Joe Biden.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato un giorno dopo che la Camera dei Rappresentanti, in mano repubblicana, lo aveva approvato e quattro giorni dopo La scadenza è stata fissata dal Dipartimento del Tesoro in quanto gli Stati Uniti avrebbero potuto essere inadempienti sul proprio debito nazionale.

“Gli Stati Uniti possono respirare facilmente perché con questo processo evitiamo il default”, ha detto il leader della maggioranza democratica alla Camera, Chuck Schumer, poco prima del voto.

Con queste parole, Schumer ha annunciato un accordo con un gruppo di Senatori repubblicani ribelli Poco prima avevano minacciato di prolungare il processo se i democratici non si fossero impegnati a garantire che il budget della difesa aumentasse più di quanto previsto dall’accordo stesso.

Dopo il suo intervento, ha avviato un lungo iter di proposte di emendamento, che però non sono riuscite a impedire la ratifica del disegno di legge, approvato il giorno prima dalla Camera dei Rappresentanti.

L’azione sospende il tetto del debito i prossimi due annifino a dopo le elezioni presidenziali del novembre 2024. Nello specifico, l’attuale limite di debito di 31,4 trilioni di dollari è sospeso fino al 1° gennaio 2025.

Al contrario, l’accordo raggiunto nel fine settimana tra Casa Bianca e House Republicans prevede, tra l’altro, un tetto alla spesa per i programmi finanziati dal Congresso in settori quali sanità, istruzione, giustizia e tutela dell’ambiente.

condizioni

In base a questo accordo, la spesa non per la difesa rimarrà la stessa nell’anno fiscale 2024 e aumenterà dell’1% nell’anno fiscale 2025.

Si indurisce anche Requisiti di lavoro per accedere a benefici sociali, come i buoni pasto, e cancellare 28.000 milioni di dollari non spesi che erano stati destinati a programmi di assistenza in caso di pandemia.

Parallelamente, ritaglia parte del nuovo Fondi destinati all’erario pubblico per riassegnarlo a elementi non difensivi e prendere in considerazione la ripresa del pagamento del debito degli studenti universitari.

Dopo il voto, terminato intorno alle 23:00 (03:00 GMT di mercoledì), Schumer ha difeso il progetto per raggiungere tre obiettivi “molto importanti”: evitare la sospensione dei pagamenti, preservare la maggior parte degli investimenti che Biden ha approvato finora ed eliminare On le proposte repubblicane più estreme.

“Il risultato di stasera è una buona notizia per la nostra economia e per le famiglie americane”, ha detto il democratico.

Nello stesso senso, lo stesso Bidenin una dichiarazione rilasciata poco dopo il voto, ha affermato di sperare di approvare la norma “il prima possibile” e ha annunciato che venerdì terrà un discorso sull’argomento.

Anche il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha celebrato l’approvazione dell’accordo in una dichiarazione in cui ha anche criticato l’uso del tetto del debito per la negoziazione.

“Continuo a credere che la fede e la credibilità degli Stati Uniti non debbano essere usate come merce di scambio”, ha detto il funzionario.

Il dibattito al Senato è iniziato intorno alle 14:30 di questo giovedì (18:30 GMT).

Poco dopo, Biden è tornato alla Casa Bianca dopo aver partecipato a una cerimonia di laurea dell’Air Force in Colorado, dove ha subito una caduta spettacolare, e ha ricevuto una telefonata dall’ex presidente Barack Obama in cui l’ex presidente ha chiesto informazioni sui voti al Congresso, ha detto il governo.

L’approvazione dell’accordo in entrambe le camere del Congresso è stata fondamentale per il Paese per non andare in default sul proprio debito pubblico, dopo aver raggiunto lo scorso gennaio il tetto del debito, il limite legale per il denaro che gli Stati Uniti possono prendere in prestito a fronte dei propri obblighi.