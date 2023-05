Il sindacato degli imprenditori critica la burocrazia cronica a Panama

In un comunicato, la Federazione degli uomini d’affari ha sottolineato che centinaia di aziende – piccole, medie o grandi, il 96 per cento del settore – così come gli imprenditori vedono quotidianamente come i loro sforzi e le loro iniziative ne risentono gravemente. a causa di questi ostacoli.

La democrazia cronica e le carenze nelle istituzioni statali esigono un prezzo pesante per Panama in termini di sviluppo economico e umano, e questo indica il testo che Prensa Latina stava cercando.

Nella rubrica La Cámara Opina si segnala inoltre che in molti casi i progetti vengono distrutti a causa dell’assenza o del malfunzionamento di sistemi, procedure e meccanismi istituzionali.

“Siamo arrivati ​​ad accettare come di consueto che quando si tratta di procedure relative allo stato, ci sono ritardi ingiustificati, sforamenti di costi nelle operazioni, ritardi nei pagamenti e una serie di situazioni che sono gravemente pregiudizievoli per l’attività commerciale”, aggiunge la lettera del presidente di Adolfo Fabrega.

Il centro ha indicato che a causa di procedure e ritardi ingiustificati, diversi imprenditori hanno espresso l’intenzione di interrompere la produzione o la commercializzazione di alcuni prodotti e servizi a causa della loro incapacità di superare gli ostacoli burocratici.

In un momento in cui la nostra economia ha bisogno di innovare ed essere più efficiente che mai, le barriere generate dalle istituzioni non fanno altro che scoraggiare l’innovazione, osserva questo testo.

Sottolinea inoltre che la burocrazia cronica, con la sua caratteristica mancanza di trasparenza, è spesso anche un terreno fertile per la corruzione.

Cciap ha stabilito che azioni formali e processi conciliabili in assoluta discrezionalità favoriscono un mercato di pagamenti impropri e privilegi, che dovrebbero essere sanzionati a norma di legge.

