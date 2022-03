Il sistema anti-cheat di Elden Ring non è raffinato e questo hacker lo dimostra facendo irruzione in altri giocatori

L’utente, che lo ha già menzionato in altri Souls, afferma che From Software ha solo corretto il problema.

anello antico È sulla bocca di tutti da prima della premiere, anche se uno di questi motivi non è stato del tutto positivo. Poche settimane prima del lancio, è venuto alla luce Problema serio nel sistema internet Dalle anime che hanno forzato Disabilitalo nei giochi di Dark Soulssebbene From Software abbia concentrato tutti i suoi sforzi su Modalità correzione per Elden Ring. Sono passati diversi giorni da quando sono accaduti questi eventi, ma sembra di sì I vacuoli sono già stati trovati nella regione delle Midlands.

L’hacker considera le sue azioni un “male necessario” per ottenere suggerimenti dal softwareCome previsto Eurogamerpirata Malcom Reynolds Si è dedicato a dimostrarlo attraverso un insolito modus operandi: invadere i giocatori e causare ban soft. La sua linea di lavoro si concentra sull’uccisione di altri utenti usando poteri altamente avanzati (qualcosa che è legale nel gioco) e quello a sua volta violato da un oggetto che viene automaticamente assegnato al giocatore sconfitto.

Questo oggetto si chiama “Pavel” e, sebbene sia nel codice del gioco, Non fa parte dell’esperienza ufficiale nelle terre centrali. Per questo motivo From Software lo riconosce come imbroglione e banna l’utente senza gravi conseguenze, sebbene Reynolds affermi di fare tutto questo per dimostrare che From Software Non ho risolto il problema dell’Elden Ring.

L’hacker spiega come battere Easy Anti-Cheat è un’altra cosa Kotaku. “Fondamentalmente, lì Maschera in cima all’antifrode. Quando questa maschera è attivata, il gioco [solo] Si preoccupa di “chi è chi” e “cosa fa il giocatore”, ma quando rimuovi quella maschera, Al gioco non interessa piùDopodiché, Reynolds considera le sue azioni.Un male necessarioAllertare il programma del pericolo in questione.

Quindi dobbiamo essere sicuro Una volta che ci invadono da un altro dispositivo, non stiamo solo sottolineando di essere abbastanza attenti da vincere il concorso. Ad ogni modo, i giocatori stanno già trovando modi per godersi Elden Ring. Senza la necessità di connettersi a Internetcome abbiamo visto con Alcune grandi gare onda Prima corsa senza infortuni.