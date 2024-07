Il trucco di Google Maps per risparmiare soldi e benzina viaggiando in auto

Google Maps è uno strumento essenziale per molte persone in Spagna quando viaggiano, e questo non sorprende, come lo è l’applicazione Un gran numero di strumenti e funzioni In grado di aiutare l’utente in tutti i tipi di situazioni. Le sue funzionalità includono, ad esempio, la ricerca di monumenti e ingressi di musei filtrandoli per prezzo e orario, la visualizzazione di radar statici e mobili sulla strada e persino la prenotazione di un ristorante.

In vacanza è una delle migliori applicazioni che puoi installare sul tuo cellulare, perché quando sei fuori città, Non fa mai male usare il cellulare per orientarsiOppure cerca punti di interesse o traccia un percorso verso un’altra destinazione.

Dispone inoltre di alcune funzioni che ci permetteranno di risparmiare denaro viaggiando in auto. Prima di pianificare il percorso, possiamo Modifica le preferenze per evitare commissioni Lungo il percorso, oltre a scegliere il percorso che consuma meno carburante.

Risparmia denaro con Google Maps

L’app Google Maps & Routes dispone di alcune opzioni che consentono agli utenti di modificare alcune opzioni durante la ricerca di un percorso. Alcune di queste impostazioni consistono, ad esempio, in Evitare viaggi in traghetto o autostrade, mentre ci sono altre cose che ci permetterebbero di risparmiare, come evitare le commissioni. Questo perché il percorso è stato creato tenendo presente che non è possibile passare da nessun casello autostradale.

Per attivare questa opzione solare, devi impostare un punto di partenza nell’app in modo che Google Maps offra un percorso consigliato. Dovrai semplicemente farlo Fare clic sul menu dei tre punti situato in alto e clicca sul pulsante Opzioni. Questo ci porterà in un’altra sezione dove possiamo selezionare l’opzione Evita addebiti.

Pedaggi e risparmio di carburante su Google Maps

In questa stessa sezione troverai anche un pulsante che può esserti utile per lo stesso scopo, ovvero La scelta migliore per risparmiare più carburante. Con questa preferenza attivata, nel tracciare il percorso per portarti a destinazione, Google Maps terrà conto dei parametri che indicano il percorso più efficiente in termini di consumo di carburante.