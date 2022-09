Il vicepresidente cubano ha partecipato all’ufficio presidenziale in Angola • Lavoratori

Salvador Valdes Mesa, vicepresidente della Repubblica di Cuba, ha partecipato giovedì alla cerimonia di inaugurazione del presidente Joao Lourenço, rieletto presidente dell’Angola che inizierà un nuovo mandato quinquennale a partire da giovedì.

L’account Twitter dell’ambasciata cubana in quel paese riportava che Valdes Mesa ha partecipato alla cerimonia, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti di delegazioni straniere provenienti da quasi 50 paesi.

Dopo essere entrato in carica, il presidente angolano ha ringraziato i cittadini per la fiducia e ha espresso il suo interesse a continuare a scommettere su continuità, pace, stabilità e sviluppo economico sostenendo il Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (MPLA), secondo un altro tweet del ambasciata.

Il ministero degli Esteri ha dichiarato che Valdes Mesa è arrivato mercoledì in quel Paese africano, dove incontrerà le autorità governative angolane e svolgerà altre attività.

Il funzionario è accompagnato da Gisela Garcia Rivera, Direttore per l’Europa e il Canada presso il Ministero degli Affari Esteri, e Esther Armenteros Cardenas, Ambasciatore di Cuba in Angola.

(Tratto da ACN)