Il virus corona vive oggi in Spagna: la terza dose e la fine delle restrizioni | ultimo minuto

Gli Stati Uniti impongono la vaccinazione obbligatoria alle aziende con più di 100 dipendenti e operatori sanitari

Giovedì, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato nuovi requisiti sul posto di lavoro che richiederanno, tra l’altro, che I lavoratori sono vaccinati nelle aziende con più di 100 dipendenti e nel settore sanitarioqualcosa influenzerà Due terzi di tutti i lavoratori americani prima del 4 gennaio.

Il presidente ha spiegato in un comunicato diffuso oggi, giovedì, che “la scelta è semplice”, “Vaccinare più persone o prolungare questa epidemia”., a condizione Il virus non se ne andrà da solo. L’immunizzazione “è la migliore via d’uscita da questa epidemia”.

Biden, che lo ha assicurato Avrei preferito che quell’impegno non fosse necessario”.Potremmo pentirci “Ci sono troppe persone non vaccinate”Pertanto, dopo il successo di queste prescrizioni finora, nelle parole del presidente, il ministero del Lavoro e della Salute ha imposto ulteriori misure.

specifica, “La vaccinazione COVID-19 è obbligatoria per le aziende con 100 o più dipendenti”, e il Lavoratori che non hanno la vaccinazioneDovranno sottomettersi Test settimanali per il coronavirusMentre “nessuno dovrebbe essere a rischio quando cerca cure mediche”, anche gli operatori sanitari dovranno essere vaccinati.

Questi sono i nuovi requisiti Colpisce circa 100 milioni di americaniBiden ha spiegato, dopo aver sostenuto che la vaccinazione obbligatoria è “buona per l’economia” perché “non solo aumenta i tassi di vaccinazione, ma aiuta anche le persone a tornare al lavoro”.