Include i dettagli sui requisiti di ingresso per i cubani in Nicaragua

Secondo il quotidiano nicaraguense La Prensa, nonostante le sanzioni imposte dal Nord America agli imprenditori dietro i voli dall'Avana a Managua, migliaia di cubani continuano ad arrivare in questo paese centroamericano. Inoltre, hanno dettagliato i requisiti di ingresso (abbastanza nuovi) per i viaggiatori internazionali, compresi i cubani.

il rapporto Indica Da quando gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni sui visti agli operatori aerei che collaborano con l’immigrazione irregolare, diverse compagnie aeree come Conviasa e Aruba hanno pubblicato l’orario dei voli che opereranno tra Cuba e Managua nel gennaio 2024.

Questi voli con cubani si aggiungono ai voli di altre compagnie che trasportano migranti, come Albatros, che vola da Curacao a Managua.

D'altra parte, l'aeroporto internazionale di Managua, Augusto C. Sandino ha aggiornato il suo sito web e ora nella versione inglese sono riportati i prezzi per i vari servizi offerti per i voli privati, compresi i voli charter che trasportano passeggeri. C'è anche un nuovo obbligo di pagamento all'ingresso in Nicaragua, che include i cubani.

Cubani: condizione per l'ingresso in Nicaragua

Come è noto, dalla fine del 2021, i cubani possono recarsi in Nicaragua senza bisogno di visto e beneficiare dei voli Conviasa e Aruba che collegano L’Avana con Managua.

Ciò ha causato un’ondata migratoria senza precedenti di cubani che cercano di raggiungere gli Stati Uniti via terra. Da quella data centinaia di migliaia di persone lo hanno raggiunto. Attualmente l'attività si è estesa ad altri paesi come Haiti, Africa e Asia.

L'Aeroporto Internazionale di Managua, invece, ha aggiornato il suo sito in inglese e mostra i prezzi di trenta servizi che offre per i voli privati, come atterraggio, parcheggio, trasferimento, illuminazione, bagagli, acqua e altri.

Inoltre, ha anche annunciato una nuova esigenza secondo la quale gli stranieri dovranno pagare una tassa turistica di dieci dollari all'ingresso nel paese, ad eccezione dei cittadini di Guatemala, El Salvador e Honduras. I cubani quindi devono pagare questo pagamento al momento dell’ingresso.

Tuttavia, dato il livello di corruzione, fonti internazionali parlano di una pratica illegale all'aeroporto Augusto C. Sandino, ovvero l'imposizione di tariffe arbitrarie ai migranti in arrivo nel Paese. Secondo due fonti vicine al luogo, i viaggiatori devono pagare tra i 150 e i 200 dollari per entrare. In altre parole, raddoppiano la tariffa.