Dichiarazione dei redditi 2024: l'IRS annuncia quando potrai presentare la dichiarazione dei redditi

L’Internal Revenue Service (IRS) ha annunciato che la stagione di dichiarazione dei redditi 2024 inizierà il 29 gennaio. Ciò significa che da quel giorno in poi inizierai a ricevere le nostre dichiarazioni con le tasse pagate nell'anno fiscale 2023.

Ti forniamo queste raccomandazioni dell'IRS in modo che tu possa preparare correttamente il tuo reso e non commettere errori che potrebbero ritardare il tuo potenziale rimborso. Il primo passo è raccogliere tutti i documenti che dettagliano il denaro ricevuto nel 2023 e rivedere gli importi su cui devono essere pagate le tasse.

Qui ti mostriamo i documenti essenziali che potresti aver bisogno di avere a portata di mano quando prepari il tuo reso e ti lasciamo con le date che dovresti conoscere:

Prendi nota di queste date importanti intorno alla stagione di dichiarazione dei redditi 2024

12 gennaio: È allora che l'IRS apre lo strumento “File gratuito”, dove i contribuenti con un reddito fino a $ 79.000 nel 2023 possono presentare gratuitamente la dichiarazione dei redditi. L'IRS consiglia di utilizzare questo strumento a partire da quella data in modo che la dichiarazione dei redditi sia pronta e l'agenzia possa elaborarla una volta che inizierà ad accettarla il 29 gennaio.

29 gennaio: Il giorno in cui l'IRS inizia ad accettare le dichiarazioni dei redditi individuali per l'elaborazione

15 aprile: Ultimo giorno per presentare la dichiarazione dei redditi o richiedere una proroga per presentarla più avanti nell'anno

17 aprile: Oggi è il termine ultimo per i contribuenti del Maine e del Massachusetts per presentare la dichiarazione dei redditi o richiedere una proroga.

15 ottobre: Ultimo giorno per chi ha regolarmente richiesto una proroga per presentare la dichiarazione dei redditi

Moduli W-2

È il modulo emesso dal tuo datore di lavoro che ti ha pagato $ 600 o più durante l'anno fiscale 2023. Deve farlo anche se non ha trattenuto parte del tuo reddito, contributo di previdenza sociale o imposta Medicare, spiega l'IRS.

1099 moduli

Il 1099-G corrisponde a “alcuni pagamenti pubblici” come i sussidi di disoccupazione. L'IRS conferma che i pagamenti fiscali per i sussidi di disoccupazione variano a seconda del tipo di programma. Questi includono, tra gli altri, sussidi governativi, indennità di disoccupazione ferroviaria e indennità di invalidità pagate al posto dell’indennità di disoccupazione.

Devi ricevere un 1099-DIV se hai ricevuto almeno $ 10 in dividendi per le azioni che possiedi nella società. Dovrai ottenere questo modulo anche se fai parte di un'azienda e ne ricevi profitti, anche se tali fondi non ti vengono pagati direttamente.

Il 1099-R corrisponde ai fondi distribuiti dai piani pensionistici. Dovresti ricevere questo modulo se hai ricevuto almeno $ 10 nell'anno fiscale 2023. Ciò include pensioni, piani pensionistici e conti pensionistici individuali noti come IRA, tra gli altri conti.

1099-MISC per redditi vari e 1099-INT se hai ricevuto almeno $ 10 in pagamenti di interessi da una banca, un intermediario o un altro istituto finanziario.

Il modello di pagamento avviene tramite app come Venmo e CashAPP

Questo è il modulo 1099-K, che copre le transazioni effettuate tramite una società di elaborazione dei pagamenti (o ciò che in inglese è noto come “rete di terze parti”), ovvero “app” come Venmo e CashApp e negozi online come Etsy o Ebay.

Coloro che ricevono pagamenti dalla propria attività (questo non include i trasferimenti effettuati da un amico o un familiare che non sono correlati al pagamento di un prodotto o servizio) devono segnalare all'IRS i fondi ricevuti che superano $ 20.000 o più di 200 transazioni nel 2023.

Ciò significa che per il secondo anno consecutivo, l’IRS ha ritardato l’entrata in vigore di una norma che richiederebbe questi moduli quando una persona riceve 600 dollari o più (anche in un’unica transazione) in pagamenti per la propria attività attraverso queste “app o negozi online”.

“Mentre l'IRS continua a lavorare per attuare questa nuova legge, l'agenzia tratterà il 2023 come un altro anno di transizione. Ciò ridurrà la probabilità di potenziale confusione causata dalla distribuzione dei moduli 1099-K ai contribuenti che non se li aspettavano o potrebbero non averli aspettati. ” “Hanno una responsabilità fiscale”, ha spiegato l'IRS in una nota.

Se ricevi pagamenti per la tua attività tramite queste “app” o attività online, dovresti prepararti a segnalarli utilizzando questi moduli nella stagione fiscale del prossimo anno (2025), quando l'IRS li richiederà ai contribuenti che hanno ricevuto $ 5.000 o più nel corso del tempo . 2024.

“È importante che i contribuenti comprendano il motivo per cui stanno ottenendo il modulo 1099-K e quindi lo utilizzano con i loro documenti (finanziari) per tentare di determinare il loro reddito corretto nelle loro dichiarazioni dei redditi”, ha affermato l'IRS.

Modulo 1095-A con dichiarazione sul mercato dell'assicurazione sanitaria

Questo modulo specifico, se applicabile, riporterà in dettaglio i pagamenti anticipati effettuati per l'assicurazione sanitaria attraverso il mercato dell'assicurazione sanitaria creato dall'Affordable Care Act e richiederà il credito d'imposta sul premio. Questo credito aiuta le persone e le famiglie qualificate a coprire i pagamenti dell'assicurazione sanitaria, spiega l'IRS.

“Per ottenere questo credito, è necessario soddisfare determinati requisiti e presentare una dichiarazione dei redditi sul modulo 8962, Premium Tax Credit”, aggiunge l'IRS.