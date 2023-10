Giornata Mondiale dell’Habitat e dell’Habitat

Nel 1985 le Nazioni Unite decisero di dichiarare il primo lunedì di ottobre Giornata Mondiale dell’Habitat, con l’obiettivo di garantire che lo sviluppo delle città avvenisse in maniera sostenibile, garantendo davvero a tutti i cittadini il diritto a una vita dignitosa. Alloggiamento.

A questo proposito, la grande motivazione dietro l’istituzione di questa giornata è che dagli anni ‘80 ad oggi si è osservato che sempre più persone provenienti dalle zone rurali lasciano le loro case e si trasferiscono nelle città, con il desiderio di raggiungere l’obiettivo di uno stile di vita migliore.

Si stima che entro il 2030, il 60% della popolazione mondiale lascerà le campagne e si stabilirà nelle periferie delle città e, senza una buona pianificazione, questa migrazione porterà solo aree squallide, povertà, criminalità, disoccupazione, inquinamento e malattie.

Pertanto, il tema della Giornata Mondiale di quest’anno è Economie Urbane Resilienti. Le città come motori di crescita e ripresa.

Vogliamo pensare a come le città possono prepararsi a riprendersi dopo la crisi economica globale.

Nel 2022 le Nazioni Unite hanno fissato un tema specifico per celebrare la Giornata Mondiale dell’Habitat, facendo riferimento al Mind the Gap. Non lasciare nessuno e nessun luogo indietro.

In tal modo, si sono concentrati sulla lotta alla disuguaglianza nelle città, gran parte della quale è dovuta a una delle questioni note come Tripla C: COVID-19, clima e conflitti.

La pandemia ha rivelato che una casa è molto più di un semplice tetto. Anche se per sicurezza dovevamo restare nelle nostre case, ci siamo resi conto che una casa deve soddisfare i requisiti di base.

Tra questi requisiti, le Nazioni Unite affermano che ci sia spazio sufficiente per permetterci di lavorare, vivere, uscire a prendere il sole e ottenere servizi di base a cui ogni essere umano dovrebbe avere accesso.

Il diritto alla casa è un diritto umano fondamentale che deve essere garantito a tutte le persone su questo pianeta, come confermato dai documenti delle organizzazioni internazionali.

Inoltre, la Giornata Mondiale ha anche un premio perché con l’obiettivo di trovare soluzioni ai problemi che prevalgono in ogni città o paese del mondo, le Nazioni Unite hanno creato il Premio UN Center for Human Settlements, a cui partecipano sia le istituzioni che gli individui che presentare una possibile idea può partecipare.

Quindi, questa celebrazione ha un forte significato globale e si riferisce all’essenza della vita umana.

