Incontro Oasis: si stanno preparando per il previsto ritorno dopo il primo titolo del Manchester City in Champions League

EIl suo primo titolo per il Manchester City in UEFA Champions League non solo ha portato gioia ai tifosi, ai giocatori, allo staff tecnico e alla dirigenza del club, ma anche ai tifosi degli Oasis. Questo perché i vertici della storica rock band, i fratelli Liam Gallagher e Noel Gallagher, hanno promesso che si sarebbero incontrati nuovamente nel caso in cui gli uomini di Pep Guardiola fossero stati incoronati contro l’Inter.

Va ricordato che il cantante e il chitarrista sono grandi fan dei City, e da quando hanno iniziato la loro carriera musicale lo hanno messo in chiaro. Questo è il motivo per cui possono essere visti in molti concerti con indosso magliette da club azzurre.

Il Manchester City è finalmente riuscito a vincere la UEFA Champions League

Ora pareggia 1-0, grazie a un gol emozionante del centrocampista spagnolo Rodri, gli inglesi festeggiano in grande stile all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia, ma l’eco si fa sentire anche a Manchester. È qui che l’Oasi è diventata una leggenda.

Oasis William Gallagher e Noel Gallagher e la loro vicinanza al Manchester City

Era il 29 agosto 1994 quando il gruppo guidato dai Gallaghers lanciava la propria carriera con l’uscita del loro album di debutto, Surely Maybe, unendosi con successo al sound Britpop. Poi, nel 1995, il loro seguito di culto si è intensificato con il loro secondo full-lenght, “(What’s the Story) Morning Glory?”.

Quando gli LP e le canzoni degli Oasis erano quasi inni per i loro fan, tutto è cambiato nel 2009. Era il 28 agosto di quell’anno quando Liam e Noel Gallagher litigarono prima di un concerto e decisero di porre fine alla band. È stata senza dubbio una delle notizie più sfortunate nella storia della musica. Ma nel frattempo entrambi formarono altre squadre, come Liam, che divenne persino l’uomo responsabile dell’inno del Man City con il suo gruppo Beady Eye.

Da allora, i fan hanno pazientemente aspettato che i due facessero ammenda. E questo potrebbe essere possibile, dato che i due promessi Oasis sarebbero tornati se il Manchester City avesse vinto la Champions League sabato 10 giugno, cosa che hanno finalmente ottenuto con il loro memorabile 1-0.

Liam ha rivelato i suoi piani via Twitter e poi Noel è arrivato al punto di dire che sarebbe stato il valletto di Pep Guardiola se fosse arrivata la tanto attesa vittoria. Noel, infatti, è stato molto vicino al tecnico spagnolo sin dal suo arrivo all’Etihad Stadium, e ha anche festeggiato le vittorie negli spogliatoi con i giocatori.

In questo modo, i minuti contano fino a quando Marvelous Oasis tornerà ufficialmente. Nel bel mezzo dei festeggiamenti per la corona europea, le canzoni di “Wonderwall”, “Don’t Look Back In Anger”, “Live Forever”, “Stand By Me” e “Champagne Supernova” suonano tutte esageratamente di Gallagher .

È per questo motivo che non solo i fan del Manchester City festeggiano la vittoria della Champions League, ma anche i fan degli Oasis, anche se la loro eccitazione avrebbe potuto essere molto maggiore quando Liam Gallagher e Noel Gallagher hanno finalmente comunicato la loro riconciliazione e il ritorno con la band che ha segnato milioni di persone, grazie alle loro canzoni e all’amore per il calcio. .