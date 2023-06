Leggende del calcio che hanno perso il lavoro nella stagione 2022/23

ESPNLettura: 3 minuti.

La stagione 2022/23 si è conclusa nei principali campionati del vecchio continente, ed è chiaro che le grandi leggende del calcio europeo hanno chiuso la stagione senza lavoro.

ESPN Unisciti a te per cinque personaggi del calcio mondiale che non manterranno la posizione che occupavano all’inizio della scorsa stagione nei migliori club europei.

Oliver Khan

Considerato uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, ha tradito il suo lavoro di direttore generale del Bayern Monaco, il club per il quale ha giocato per 14 anni. All’inizio del 2020, Oliver è stato nominato consigliere del Monaco e un anno dopo è diventato il primo team manager. Durante il suo mandato, il Bayern ha vinto due titoli Bundesliga E la Supercoppa tedesca due volte, tuttavia, la sua offerta infruttuosa di ottenere Giuliano Nagelsmann Ed eliminazione in Champions League vs Manchester City Far decidere al consiglio di amministrazione di ristrutturare il consiglio. Da notare che il Bayern ha espulso Kahn lo stesso giorno in cui ha vinto la Bundesliga e il consiglio gli ha impedito di festeggiare il titolo con i giocatori.

Paolo Madini e Oliver Kahn sono rispettivamente allenatori di Milan e Bayern Monaco Immagini Getty

Paolo Maldini

L’italiano è una delle più grandi leggende AC Milan E la nazionale italiana. Maldiniche da giocatore ha difeso la maglia rosanera per tutta la sua carriera, nel 2019 è stato nominato direttore sportivo della Milano Era una delle persone responsabili del titolo serie Hanno vinto la stagione 2021/22, oltre a riconquistare il primo posto nella stagione 2021/22 Champions League. Tuttavia, Maldini non continuerà con la Fondazione, e vari rapporti sulla stampa italiana sottolineano che la rottura tra Paolo e Gerry CardinaleIl proprietario del club, non doveva condividere la stessa visione per affrontare la prossima stagione.

Edwin Vander Sar

Lo storico portiere della nazionale olandese ha concluso il suo periodo come direttore generale della nazionale olandese ajax Dopo una stagione difficile. Dopo sette anni al timone della squadriglia di Amsterdam, Van der Sar Si è separato dopo una campagna in cui il club non è riuscito a vincere Eredivisie, UEFA Champions League e UEFA Europa League. La partenza di giocatori importanti la scorsa estate e la mancanza di accordi importanti hanno impedito all’Ajax di competere ai massimi livelli contro i suoi rivali, e uno dei giocatori più importanti che è stato citato per cattiva gestione durante i periodi di trasferimento è stato lo storico portiere olandese.

Ruud van Nistelrooy ha immediatamente rassegnato le dimissioni per continuare come allenatore del PSV Eindhoven. EFE

Ruud van Nistelroy

L’ex giocatore di Real Madrid e Manchester United Ha recitato in una delle uscite più controverse della stagione 2022/23. Un giorno prima della fine della campagna Eredivisie, Van Nistelroy Ha annunciato che non avrebbe continuato come capo allenatore del Eindhoven E sul loro sito ufficiale, il club ha rivelato che Rudd ha detto loro che la sua decisione era dovuta al fatto che “non si sentiva abbastanza supportato per continuare ancora a lungo”. risultati Eindhoven Erano bravi sotto Ruud e la squadra ha vinto due titoli, quindi la notizia ha colto di sorpresa tutti i tifosi del PSV.

Pavel Nedved

leggenda Juventus E la Nazionale della Repubblica Ceca ha deciso di lasciare la Vecchia Signora a fine 2022. Tuttavia, il cda torinese ha ufficializzato la sua partenza solo all’inizio di quest’anno dopo 12 anni di permanenza nel cda, evidenziando la sua permanenza come vicepresidente. Secondo l’EFE, la partenza di Nedved e altri dirigenti a causa di indagini sulle quali il club è stato sottoposto a due “manovre” finanziarie.