Infantino condanna il razzismo “abominevole” nei partiti in Italia e Inghilterra

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha chiesto il divieto degli stadi in tutto il mondo e “sanzioni automatiche” per le squadre coinvolte in comportamenti “abominevoli” a seguito degli incidenti razzisti nelle partite di sabato in Inghilterra e Italia.

Infantino ha affermato che non c'è spazio per la discriminazione nel calcio o nella società.

“Gli eventi accaduti sabato a Udine e Sheffield sono assolutamente spregevoli e del tutto inaccettabili”, ha dichiarato in un comunicato.

“Ho il mio pieno sostegno ai giocatori colpiti dagli eventi di sabato.”

Il portiere dell'AC Milan, il nazionale francese Mike Mignon, è stato fischiato dai tifosi durante la drammatica vittoria per 3-2 della sua squadra sull'Udinese. Per questo motivo la partita è stata temporaneamente interrotta.

In un messaggio attraverso un social network

E ha anche criticato l'inerzia dei dirigenti sportivi: “Sempre gli stessi problemi e nessuna soluzione. Adesso basta!!!”, ha scritto l'attaccante del SG del Parigi.

Sullo stesso social network, la Federcalcio francese (FFF) ha espresso il suo “totale sostegno” al portiere e ha condannato gli incidenti di Udine.

Allo stesso modo, il centrocampista del Coventry Casey Palmer ha accusato i tifosi dello Sheffield Wednesday di avergli fatto lo stesso durante la vittoria per 2-1 della sua squadra nella seconda divisione del calcio inglese sabato.

“Tutti gli attori coinvolti devono agire, a partire dall'istruzione nelle scuole, affinché le generazioni future comprendano che questa non fa parte del calcio o della società”, ha affermato Infantino.

Il boss mondiale del calcio ha insistito nel seguire un processo in tre fasi: fermare il gioco, fermarlo di nuovo e abbandonarlo se il comportamento continua.

Inoltre, “dobbiamo applicare sanzioni automatiche alle squadre di tifosi che praticano atti di razzismo che portano alla sospensione delle partite, così come accuse penali e divieti dagli stadi di tutto il mondo per i razzisti”.

“La FIFA e il calcio mostrano la loro piena solidarietà alle vittime del razzismo e della discriminazione di qualsiasi tipo. Una volta per tutte: niente razzismo! Nessuna discriminazione di alcun tipo!”

Il calcio italiano continua a segnare episodi di razzismo, e anche Mignon ha già sofferto contro Defosi alla Juventus (2021) e al Cagliari (2022).

“Sono gente stupida… Quando giochi fuori casa potresti ricevere fischi o fischi dal pubblico rivale, il che è normale, ma imitare l'ululato di una scimmia…” si è lamentato Mignon a fine partita.

Il 28enne portiere ha avvisato l'arbitro di quanto stava accadendo al 26' della partita e dieci minuti dopo ha deciso di lasciare il campo con i compagni per poi rientrare pochi minuti dopo. “Devi mostrare all'arbitro e a tutti che è così che dovresti comportarti”, ha detto il francese.

Anche club rivali come Inter e Confederazione Italiana (FIGC) si sono rivolti ai social media per mostrare il loro sostegno al francese e condannare il razzismo, anche se uno dei più duri è stato l'ex allenatore del Milan ed ex allenatore della Nazionale italiana Arico Sacchi.

“Che ne dici di sentire cori razzisti in uno stadio nel 2024? Il problema per me è la cultura: non mi sorprende perché in questo Paese vince l'ignoranza e il razzismo è sempre legato all'ignoranza”, ha scritto in un saggio. La Gazzetta dello Sport titola “La vergogna di Udine”.

