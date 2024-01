Infor contribuisce alla strategia digitale di Nutreco

Informazione Lo ha annunciato l'azienda di servizi di ristorazione Neutrico Implementazione di successo di Infor CloudSuite Food & Beverage. Questa implementazione, supportata da 3.600 utenti distribuiti in più di 100 stabilimenti di produzione in 37 paesi, inclusa la Spagna, dimostra la scalabilità e la robustezza dei servizi cloud pubblici di Infor, utilizzando la tecnologia AWS e la sua piattaforma cloud industriale multi-tenant.

La piattaforma, denominata Unite, è completamente integrata con i sistemi di terze parti di Nutreco, facilitando la standardizzazione e il reporting dei lotti a livello globale. Questi report forniscono dati critici per migliorare i cicli di pianificazione aziendale integrata di Nutreco, consentendole di gestire i livelli di inventario in modo più efficiente e garantire consegne puntuali.

“Infor offre una soluzione ERP completamente basata sul cloud, scalabile, sicura e moderna, che include funzionalità di process mining, intelligenza artificiale e RPA. Con la gestione da parte di Infor della soluzione cloud multi-tenant, dotata di un'architettura API moderna, possiamo concentrarci su tutto risorse sulla nostra strategia di trasformazione digitale e sull’innovazione per il futuro.

Infor digitalizza Nutreco

Nel delineare la propria strategia digitale, Nutreco era alla ricerca di una piattaforma ERP (Enterprise Resource Planning) globale basata sul cloud in grado di centralizzare, contestualizzare e comunicare informazioni importanti ai suoi 3.600 utenti. La nuova piattaforma Infor Unite sincronizza i processi aziendali e riduce i rischi operativi. Inoltre, gli aggiornamenti a funzionalità, manutenzione, operazioni, sicurezza e aspetti legali vengono eseguiti automaticamente, garantendo che la soluzione Nutreco sia sempre aggiornata.

Un'azienda leader nel settore della nutrizione animale che implementa soluzioni industriali cloud-native progettate per la standardizzazione globale, operazioni armonizzate e migliori pratiche di sostenibilità

La sostenibilità gioca un ruolo chiave nella strategia e nell'agenda di Nutreco, che pubblica un rapporto annuale sulla sostenibilità dal 2016. Tutti i dati rilevanti nel sistema Unite sono organizzati in un formato multidimensionale ed etichettato, consentendo a Nutreco di creare un report automatizzato e trasparente. Rapporti di sostenibilità.

La collaborazione, la sinergia e il dialogo aperto tra Nutreco e Infor sono stati fondamentali per il successo del progetto, secondo Eric Beckers: “Oltre alla volontà di Infor di collaborare e sviluppare soluzioni che si adattino alle nostre esigenze specifiche e siano integrate nella soluzione, le loro capacità di rispondere a qualsiasi problema o esigenza di sviluppo, li distingue come un partner forte, innovativo e affidabile.” Questo è stato per noi un elemento chiave di differenziazione nella scelta di un partner ERP per il futuro.