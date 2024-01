Quanto sono realistiche le recensioni di Amazon scritte dall'intelligenza artificiale?

La tecnologia AI cerca di rendere più semplice la navigazione delle recensioni su Amazon, ma presenta sfide relative alla precisione dei riepiloghi. (EFE/Friedemann Vogel)



Amazzonia Utilizzo implementato di recente intelligenza artificiale Creare sintesi delle opinioni dei propri clienti, con l'obiettivo di fornire agli utenti una visione completa e chiara dei prodotti in vendita sulla loro massiccia piattaforma di e-commerce.

Tuttavia, il sistema attuale Recensioni e valutazioni Ha già problemi di frode e manomissione, il che solleva preoccupazioni circa l'autenticità delle sintesi generate Amnesty International. Ciò tiene conto del fatto che questi modelli non sono perfetti e spesso tendono ad esserlo allucinazione Durante la creazione di testi.

Sebbene lo strumento sia stato modificato dopo il suo lancio lo scorso anno, l’accuratezza dei risultati forniti da questa tecnologia è ancora oggetto di dibattito e ci sono già dubbi sulla possibilità di disumanizzare i contenuti e creare descrizioni poco chiare, incomplete o fuorvianti. Non rappresenta fedelmente le opinioni critiche degli utenti.

La nuova funzionalità di Amazon utilizza algoritmi per condensare milioni di recensioni. (Reuters/Dado Rovik)

Implementazione del sistema Riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale (AI) Per quanto riguarda la sezione dedicata alle recensioni dei prodotti, si tratta del tentativo del colosso dell'e-commerce di fornire una panoramica affidabile e composita delle valutazioni dei clienti nei confronti del prodotto, affrontando così il problema delle voci false e del sovraccarico di informazioni nelle recensioni.

Infatti il ​​modello è presentato nella sezione “Opinioni dei clienti“Un riepilogo distinto delle caratteristiche e degli attributi del prodotto più rilevanti che gli acquirenti apprezzano, ad es stabilitàIL facile da usare E il prestazione.

Inoltre, gli utenti troveranno pulsanti interattivi che, una volta selezionati, forniscono una specifica analisi generata dall'intelligenza artificiale delle qualità distintive del prodotto.

Inoltre, come Caratteristiche positive E Feedback negativo Per codice colore, con commenti positivi in ​​verde e commenti sfavorevoli o neutri in giallo e grigio.

Amazzonia Garantisce un elevato impegno per l'autenticità, garantendo che questi riepiloghi saranno generati solo da recensioni verificate di clienti reali. Attualmente, l'azienda sta concentrando i propri sforzi sulla messa a punto della precisione del modello.

I trader esprimono preoccupazione per i malintesi nei riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale. (Amazzonia)



Questa è nuova Tecnologia dell'intelligenza artificiale Geneative è sotto esame da parte di alcuni esperti di marketing e di marketing che sottolineano che evidenzia in modo sbilanciato i commenti critici nei riepiloghi dei prodotti.

I casi segnalati includono descrizioni errate, come riferimenti ad A Tavola di inversione Per alleviare il mal di schiena come “ufficio”, dare priorità alle opinioni negative marginali. Ciò ha creato un sentimento di ingiustizia tra i venditori, che fanno affidamento sul feedback positivo.

In alcuni esempi specifici, i riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale descrivono a Gioco da tavolo Brass Birmingham è altamente valutato come difficile da usare sulla base di meno dell'1% delle recensioni critiche o dei reclami menzionati sull'odore di alcuni Palline da tennis Prendendo in considerazione solo sette opinioni negative su oltre 4.300 opinioni.

Ricordiamolo Recensioni dei prodotti È stato una parte fondamentale della piattaforma del colosso dell'e-commerce e solo nel 2022 sono state registrate 1,5 miliardi di opinioni da 150 milioni di utenti.

Il colosso dell’e-commerce promette di concentrarsi sull’accuratezza e di fornire miglioramenti ai suoi riepiloghi basati sull’intelligenza artificiale per garantire la fiducia dei consumatori. (Reuters)

Il colosso dell’e-commerce Amazzonia Collabora anche con altre piattaforme come eBay E Shopify Nell'esplorare Intelligenza artificiale per la descrizione del prodotto.

Quindi nel prossimo futuro questa tecnologia potrà svolgere un ruolo importante nello shopping online, nella pubblicità e nell’interazione con i clienti sul web.

In realtà, L'obiettivo dell'azienda fondata da Jeff Bezos Le recensioni dei clienti su Amazon influiscono sulla natura di… Sistemi di sospensione Su diverse piattaforme online, dagli hotel ai servizi medici.

Attualmente, questa novità viene implementata negli Stati Uniti e non ci sono dettagli sul suo arrivo in Europa o in altre regioni.