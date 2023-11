Il gol di Hernández è stato fondamentale nella vittoria del Montezpacado sulla Salernitana, che li ha visti scalare la classifica della Serie C italiana.

È stato un buon fine settimana per il Cile, unica squadra a giocare in Italia per la stagione 2023/24. Isidora Hernandez, attaccante del Montespacado Calcio della Serie C Femminile, ha aggiunto una vittoria per mantenerli in corsa per la promozione nella divisione.

Questa domenica gli Azzurrini hanno disputato la decima giornata di Terza Divisione e la Salernitana 1919, per 2-0, ha recuperato un’importante vittoria. I tre punti li hanno portati al sesto posto in classifica e la nazionale è stata una delle statistiche della competizione.

Il primo gol della partita è stato segnato da Hernandez, che ha già segnato due gol in questa stagione. Come Trent, ha iniziato da titolare con la maglia del Montespacado ed è stato nel tabellone con Rebecca Sperati. Isidora è una delle migliori marcatrici del suo club questo semestre e ha anche due compagni di squadra.

Con 18 punti in 10 partite, il Montespacado è sesto nella classifica di Serie C. È a nove punti dalla capolista Vis Mediterranea con 27 punti. Li hanno superati solo Trastevere (2°, 24 punti), Catania (3°, 20 punti), Matera Città Sasi (4°, 19 punti) e Frosinone (5°, 19 punti).

L’11 del torneo italiano, la squadra di Isidora Hernandez affronterà proprio il Matera Città Sassi, una delle sue dirette rivali di cui sopra. La partita è in programma domenica 19 novembre alle 10:30, ora del Cile.

Foto: Montespaccato