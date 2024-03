Israele presenta una nuova canzone per la competizione Eurovision 2024 dopo le minacce di esclusione

Secondo Eurovision, il testo della prima canzone scelta da Israele era altamente politico.

Israele ha fornito Nuova canzone per Eurovision 2024 In seguito alla polemica sul testo della canzone “October Rain”, il paese lo ha scelto come prima scelta per partecipare al festival musicale del prossimo maggio.

I testi facevano riferimento alle vittime dell'attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, con testi come: “Non c'è più aria da respirare / Non c'è spazio per me” e “Erano tutti bravi ragazzi, ognuno di loro”. La canzone menziona anche la parola “fiori” che è spesso usata come simbolo militare Per indicare i decessi Dalla guerra.

“October Rains” ha suscitato richieste di boicottaggio e accuse di politicizzazione della competizione, che… L'Eurovisione non è consentita. L'organizzazione ha assicurato che i concorrenti che si discostavano dallo spirito apolitico dell'evento fossero esclusi.

Stesso artista ma canzone diversa

La Israel Broadcasting Corporation (KAN) inizialmente aveva detto che il paese si sarebbe ritirato dalla competizione di quest'anno se gli organizzatori dell'evento Stavano cercando di censurare il tuo accesso. Il presidente del paese, Isaac Herzog, ha dichiarato che la voce di Israele dovrebbe essere ascoltata sul palco dell'Eurovision.

Ma alla fine ha scelto di presentare una nuova canzone intitolata “Hurricane”, che, secondo la televisione pubblica israeliana, racconta la storia di una giovane donna. Attraversando una “crisi personale” Sarà eseguita da Eden Golan, la stessa cantante che avrebbe cantato “October Rain”.

L'Eurovision Song Contest 2024 si terrà a Malmö, in Svezia, il prossimo maggio.