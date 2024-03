La voce di Miles Morales vince un Oscar per Il ragazzo e l'airone dopo aver rubato Spider-Man

Anche se in seguito ha confermato di rispettare i vincitori della cerimonia

Shameik Moore, la voce di Miles Morales, non è un buon perdente, come ammette lui stesso

Gli Oscar di quest'anno erano completi senza… ControversiaCome al solito d'altronde. Innanzitutto, considera Barbie Un film con una sceneggiatura adattata, non originale, che non è piaciuta a gran parte dei protagonisti e che ora, dopo la sua realizzazione, Continuano a far parlare la gente.

E chi lo ha fatto è stato proprio uno dei candidati, non per il suo ruolo in sé, il doppiaggio non ha ancora il suo posto nella cerimonia, anche se dovrebbe, ma come parte del cast. Spider-Man: Attraversando il MultiversoÈ un film che compete con altri film, come il film spagnolo Sogni di robot Per un premio Miglior film d'animazioneche è il premio che è andato a Il ragazzo e l'aironedal geniale creatore Ghibli Hayao Miyazaki.

Di perdenti buoni e cattivi

Comprendiamo che quando metti la tua anima in qualcosa, soprattutto se quel qualcosa è un ottimo prodotto come l'ultimo cartone animato del supereroe Spider-Man, non sarai in grado di ottenere la vittoria che pensavi fosse quasi certa. farti del maleMa da lì a Accusato di furto Ciò che abbiamo visto quella sera al Dolby Theatre di Hollywood era esagerato. Non si ferma Shameik Mooreche è anche rapper e ballerino Dà la voce a Miles Morales Nella versione originale di questo film e nella versione precedente.

“*rubato”(rubato) Moore ha scritto su Twitter dopo aver appreso il verdetto della giuria (l'asterisco perché pochi istanti prima la parola “vestito” era scritta male), in riferimento a come si sentiva in quel momento e in base a come ha risposto agli altri che lo criticavano e ai suoi modi, e come lo fa ancora.

Ciò che diamo a Shameik Moore è che lo è Coerente con quello che ha detto E le sue azioni, e anche se si è riservato ciò che ha detto e ha dichiarato di provare “rispetto per i vincitori”, non ha cancellato nessuno dei suoi post e ha ammesso che “Perdente dolorosoLo attribuisce al fatto di essere “giovane e combattente” perché fa parte della sua natura.

Si tratta semplicemente di una nota di ribellione in una squadra che ha preso molto bene il colpo Perdere contro Miyazaki non è una vergognaCome ha osservato il regista di entrambi i film con Miles Morales, Christopher Miller, il quale ha affermato che “se stai per perdere, tanto vale che sia contro il meglio del meglio”.

