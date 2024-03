Michelle Yeoh spiega perché ha consegnato l'Oscar vinto da Emma Stone a Jennifer Lawrence

(CNN) — Michelle Yeoh ha ammesso di aver messo in imbarazzo Emma Stone durante la cerimonia degli Oscar di domenica.

Yeoh, insieme alle altre vincitrici del premio Oscar come migliore attrice Sally Field, Jennifer Lawrence, Charlize Theron e Jessica Lange, erano sul palco per presentare la categoria. Dopo sì Lo annuncerà Stone, che aveva vinto per la sua interpretazione in Cose povere, diede la statuetta a Lawrence, che a sua volta la diede a Stone.

Yeoh ha spiegato questo gesto Instagram Lunedi.

“Congratulazioni Emma!!! Sei confusa, ma volevo condividere quel momento glorioso in cui ti ho assegnato un Oscar con la tua migliore amica Jennifer!!! Mi ricordi il mio amato Jamie Lee Curtis. Sempre lì l'uno per l'altra!!! “, ha scritto.

Yeoh ha vinto l'Oscar come migliore attrice nel 2023 per il suo ruolo in Everything Everywhere at Once, mentre Jamie Lee Curtis ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione nello stesso film.

Stone e Lawrence sono amici intimi da anni.

“Si tratta di una squadra che si unisce per creare qualcosa di più grande della somma delle sue parti. Questa è la cosa migliore del fare film. Siamo tutti nella stessa squadra”, ha detto Stone nel suo discorso di accettazione.