Ristoranti stellati Michelin e la loro versione della paella: una bancarella del mercato, un bar sulla spiaggia vecchio stile e ciotole di riso “quadrate”

Ristoranti stellati Michelin dove provare la paella valenciana (Fernando Antunez/Shutterstock)

La paella è senza dubbio l'icona per eccellenza della gastronomia spagnola. per lui La ricetta è unicaesclusivi e praticamente indiscutibili, anche se lo sono anche le varianti più esotiche Tanti quanto sono controversi. La sua storia è lunga e su di essa sono stati scritti fiumi di inchiostro OrigineLa sua preparazione e tutte le tradizioni che circondano questo piatto valenciano.

È comune, soprattutto nel Levante spagnolo, farlo Domeniche in famiglia o grandi pranzi Protagonisti sono un'enorme paella con coniglio, pollo, pajoquita e garofo. Ma la paella non è protagonista solo di momenti informali. Questo riso è forse il piatto più famoso fuori dai nostri confini Ha il suo posto nei ristoranti raffinati.

Potresti essere interessato a: Uno chef italiano tre stelle Michelin condannato per aver servito ostriche con norovirus è stato incarcerato

Ciò è dimostrato da questi quattro chef, tutti attivisti Una o due stelle Michelin. Quasi tutti servono la propria paella Comunità Valencianaanche se puoi trovare la paella stellata anche in luoghi interni come Madrid. Questi sono alcuni dei ristoranti scelti dalla Guida Michelin che servono la propria versione di questo classico piatto di riso.

Situato nella città di Valencia DeimosLa casa di Manolo È iniziato come un bar sulla spiaggia E il ristorante sulla spiaggia. Ora il ristorante di Manuel Alonso ha la sua stella Michelin. La paella fa parte dell'offerta aggiornata della cucina tradizionale, preparazioni specificate dalla guida francese “Fantastiche interpretazioni di questo piatto della tradizionecon dettagli attuali e un prodotto di alta qualità.

Potresti essere interessato a: Il ristorante di una piccola città di Lione ottiene il suo secondo Sol Repsol: carne di razza ancestrale allevata nella sua fattoria.

La storia di questo ristorante Si comincia nel 1985Quando la famiglia di Alonso Fomenaya fa le valigie e sbarca a Daimos Beach. Lì, sulla stessa sabbia, ha avviato un'attività che si basava su prodotti locali di prima qualità e ora mantiene questi prodotti come base della sua cucina raffinata.

Riso Kiko Moya a La Scaleta (Ristorante La Scaleta)

Il ristorante L'Escaleta ha due stelle Michelin Coquintina (Alicante)Una meta gastronomica da non perdere. Lo chef Kiko Moya è responsabile di queste cucine e produce creazioni distintive che rendono omaggio al buon gusto Sapori tradizionali della regionee portarli alla loro massima espressione.

Il riso è una parte molto importante della sua proposta, tanto che lo chef ha creato un suo modo di cucinarlo. Kiko propone Moya nei suoi menù “riso quadrato”Si tratta del riso cotto nelle teglie rettangolari di ferro che suo padre preparava nel proprio laboratorio.

Questo format permette allo chef di inserire il riso nel menù degustazione in quantità adeguata, senza arrecare eccessi anche al ristorante Controllo preciso del punto di cottura dei cereali. Alcuni dei piatti di riso proposti nei loro menù, che cambiano continuamente con il passare delle stagioni, sono il risotto con selvaggina e funghi, un classico che ritorna sempre in autunno; riso con coniglio e lumache; Oppure riso quadrato con calamari, fagioli e carciofi.

A Monstrel dispone di un ristorante Stella Michelin nella capitale, AlicanteCuoco Maria José San Romano Propone una cucina semplice e naturale, con preparazioni audaci che spesso ruotano attorno al mondo del riso. I loro menu, strettamente legati ai loro prodotti, ai loro produttori e a ciò che il loro orto offre ogni stagione, presentano diverse versioni del riso di Alicante.

A seconda del menu che scegliamo tra le sue varie opzioni, possiamo trovare in Monstrell, ad esempio, preparazioni come Riso fritto con aragosta e calamari Accompagnato dal suo calderone. Oppure riso con calamaretti, crema di zucca arrostita e carciofi.

Paella Power, stand di Paella Rodrigo de la Calle nel mercato di San Miguel (Paella Power)

Ma a Madrid puoi trovare anche la paella preparata da chef stellati. Questi, in particolare, vengono realizzati Rodrigo de la Calleuno chef che lavora nella cucina vegana da quasi due decenni e che detiene una stella Michelin Casa verdela sua cucina di lusso dove crea menù a base esclusivamente di verdure

Paella Power è il loro piano B, un ristorante più democratico che in realtà è A Una bancarella nel mercato di San Miguel. Lì potrai provare tante ricette a base di paella in tempo reale e davanti al pubblico, come la tradizionale paella valenciana, il riso nero o il cosiddetto. paella spagnola, Omaggio allo chef francese Joel Robuchon.