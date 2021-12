Che cos’è, date, concorrenti, dove vedere e differenze con MasterChef

I concorsi culinari sono diventati una tendenza mondiale tra gli spettatori e un vero pubblico delle reti televisive. Il miglior esempio è in Spagna e nel resto dei paesi chef, un talento di cucina Raccoglie milioni di telespettatori in ogni trasmissione e ne esistono diverse versioni in tutti i paesi. Tuttavia, non è l’unico software esistente oggi. Oggi parliamo di Le celebrità Bake Off España E ti racconteremo tutte le novità, gli orari e le differenze con gli altri cooking show.

Cos’è Celebrity Bake Off Spain e chi è la giuria?

Celebrity Bake Off è una competizione di cucina in cui una serie di concorrenti, famosi e in questo caso famosi, si sfidano in una competizione per i migliori dolci. un Un talent show dove la cucina ha la priorità sulla BBC È stata esportata in tutto il mondo e ora sta facendo il salto in Spagna grazie ad Amazon Prime Video.

Paula Vazquez e Brays Efe Sono responsabili della conduzione di un concorso con un totale di 10 episodi Non dura 60 minuti. Una novità assoluta se lo confrontiamo con Masterchef e la sua sovraestensione negli ultimi anni a RTVE. In generale, i concorrenti celebrità dovranno superare una serie di prove che verranno imposte dall’organizzazione e ogni settimana ci sarà una persona esclusa che lascerà le cucine di Bake Off.

Saranno responsabili della continuità dei concorrenti ogni settimana Frédéric Bao, maestro cioccolatiere e direttore de L’Ecole du Grand Chocolat, e Clara Villalon, Chef e Consulente Gastronomica. Due celebri personalità del mondo della pasticceria dovranno scegliere ogni settimana il concorrente più debole e il più forte in gara.

Concorrenti celebrità di Celebrity Bake Off Spain

Il programma avrà un totale di 12 concorrenti Quali sono le principali attrazioni di questa versione “celebrità” sono le seguenti:

Esperanza Aguirre.

Andrés Vilencoso.

Joan Capdevilla.

Eduardo Itoraldi.

Adriana Toribegano.

Pablo Rivero.

Paola Giunone.

Este Quesada (“Io sono Bringada”).

Cheno.

Soraya Arnelas.

Yolanda Ramos.

Giacomo Rodi.

Uno staff molto diversificato e disparato su cui il coordinamento ha voluto investire per attirare più pubblico possibile per il programma di pasticceria.

Date, orari e dove vedere Celebrity Bake Off Spain

Tutte le puntate del programma di pasticceria possono essere gustate su Amazon Prime Video inizia giovedì 16 dicembre. Si tratta di un totale di dieci episodi in cui i concorrenti vengono eliminati alla Grand Final.