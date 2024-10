Italia: disegno di legge già approvato in Parlamento che prevede la castrazione chimica per gli stupratori

Il partito al governo del paese europeo spera che i senatori approvino un controverso decreto sulla sicurezza per attuare nuove e severe regole. È stato battezzato “anti-Gandhi” dall’opposizione mentre continuava le sue proteste passive.



Camera dei Rappresentanti italiana. Foto: Reuters

Governo Georgia Meloney L’Italia sembra determinata a imporre una politica rigorosa per rafforzare la sicurezza dei cittadini. Pertanto, lui Conto Già approvato da Camera dei Rappresentanti– Introduce 20 nuovi reati penali e aggravati.

Uno dei progetti che più attirano l’attenzione Castrazione chimica per gli stupratoriFino a due anni Carcere per i manifestanti che bloccano le strade E Barriere per gli immigrati che vogliono comprare un cellulare. Inoltre, gli stranieri irregolari devono avere un permesso di soggiorno per ottenere la carta SIM, il che significa che molti restano senza contatti.

Giorgia Meloni, Primo Ministro italiano. Foto: EFE.

Indubbiamente, una misura molto drastica Creazione di una commissione per studiare la possibilità di introdurre la castrazione chimica per i colpevoli di reati sessuali. Il programma consentirebbe ai criminali di assumere volontariamente un farmaco che sopprime i loro impulsi sessuali in cambio della libertà condizionale.

Solo queste proposte dovrebbero essere approvate Camera del Senato Dovrebbero essere implementati. Tuttavia, non sono esenti da critiche da parte di coloro che li classificano “Ordinanza anti-Gandhi” Trasformerebbe l’Italia in uno stato di polizia e, in questo modo, attaccherebbe la democrazia.

Amanti e oppositori della castrazione chimica per gli stupratori

Un discorso pronunciato da un partito di estrema destra LegaGuidato dal socio amministratore e attuale vicepresidente Matteo SalviniCerca di introdurre “farmacoterapia volontaria di deprivazione totale di androgeni per autori di reati sessuali”.

Quindi ha uno scopo “Interventi che interferiscono con la funzione sessuale”Potrebbe rappresentare una “misura deterrente” per i condannati per crimini sessuali, con l’obiettivo di “rispettare i principi costituzionali e sovranazionali”.

A questo proposito ci sono anche dei detrattori. Vice Simona BonafayIl Partito democratico di centrosinistra ha affermato che si tratta di “un piano incostituzionale che mina le basi del sistema legale”. “Abbiamo superato per secoli l’uso delle punizioni corporali”.