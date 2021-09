Italia e Argentina si sfidano per il trono mondiale nel 2022

Renderà omaggio all’immagine dell’eterno Diego Armando Maradona mentre CONMEBOL e UEFA fanno un ulteriore passo avanti nella loro stretta collaborazione e celebrano una partita. Tutto questo attraverso la lotta per la corona del pianeta calcio tra Italia (campioni d’Europa) e Argentina (vincitore della Coppa America). In questo caso, sarà un bellissimo incontro l’anno prossimo, anche se la data, l’ora e il luogo esatti di quel ruolo non sono ancora noti.

Segui dopo questo annuncio

CONMEBOL e UEFA hanno annunciato oggi l’espansione della loro attuale collaborazione, così come la competizione tra il vincitore della CONMEBOL Copa América 2021, Argentina, e il vincitore di EuroCOPA 2020, Italia durante la finestra internazionale di giugno. Dove il 2022 deve essere confermato.

L’organizzazione di questa competizione fa parte dell’espansione della cooperazione tra CONMEBOL e UEFA, in particolare le divisioni di calcio femminile, futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica.

L’accordo raggiunto tra le due società prevede attualmente tre edizioni del concorso tra i rispettivi vincitori continentali, e comprenderà l’apertura di un ufficio congiunto a Londra, che avrà il compito di coordinare progetti di interesse comune.

Attraverso questo accordo, CONMEBOL e UEFA esprimono il loro impegno per lo sviluppo del calcio al di fuori delle loro aree geografiche, come ponte che unisce popoli, nazioni, continenti e culture.

Il Consiglio CONMEBOL e il Comitato Esecutivo UEFA hanno espresso il loro fermo desiderio di continuare a cooperare su altre questioni di reciproco interesse in futuro.CONMEBOL legge il rapporto.