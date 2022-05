Italia: esperti legali ritengono che il processo del progetto Condor aiuterà a cambiare le leggi La sentenza in questo caso di identificazione potrebbe essere stata la base per il trasferimento della magistratura a Roma

Da Roma

Professori, giudici e avvocati della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tree University della Capitale. Organizzazioni delle famiglie colpite E questa settimana i parenti e l’ambasciatore argentino in Italia Roberto Carles hanno tenuto una conferenza a Roma. Prove (e sanzioni) contro i giocatori del programma Condor. È prodotto in Italia. Uno degli espositori, il Segretario per i diritti umani in Argentina, Horacio Pietragalla Cardi, non ha potuto viaggiare come previsto a causa di un test positivo per Kovit, ma ha partecipato alla lunga distanza.

La conferenza, dal titolo “Repressione dei crimini internazionali in Italia: l’esperienza del caso Condor”, è stata una delle poche occasioni. Esperti legali hanno esaminato come sono state condotte le indagini. Come si sono svolte a Roma le indagini contro i responsabili del progetto Condor E come sono nate le sentenze. Dopotutto, voleva essere un motivatore L’Italia ha fretta di approvare il diritto penale internazionale Non ancora elencato nella legge italiana, ha spiegato Pagina I12 Alice Ricardi è docente di diritto internazionale presso la Facoltà di Giustizia di Roma Troia e co-organizzatore dell’evento con il Centro europeo di scienze biologiche (Centro di ricerca sulle sanzioni europee).

Cosa dovrebbe esserci in questa legge italiana? “Questa legge dovrebbe definire chiaramente i quattro crimini internazionali considerati dalla Corte penale internazionale: crimini di guerra, crimini contro l’umanità, aggressione e genocidio”, ha spiegato. “La nostra legge non include le sparizioni forzate come crimini contro l’umanità, motivo per cui i rappresentanti del progetto Condor sono stati condannati in Italia solo per omicidio”, ha spiegato. Questa nuova legge italiana dovrebbe essere approvata tra qualche mese.

Secondo Antonio Carrata, preside della Facoltà di Giurisprudenza, “la sentenza del caso Condor potrebbe essere considerata la base per futuri cambiamenti nella magistratura italiana”.

Tra gli esperti intervenuti al convegno c’era Giovanni Salvi, avvocato della Suprema Corte italiana, responsabile per molti anni dell’attentato a Roma del 1975 da parte del democristiano cileno – Pinochet – critico di Bernardo. Leighton e sua moglie. Le sue indagini, durate 14 anni, gli hanno dato un’idea della struttura dei servizi segreti cileni di Tina – il piano Condor, che doveva coordinare la cooperazione tra diversi dittatori latinoamericani per far scomparire o massacrare i loro nemici – e il loro rapporto con il Servizi Segreti degli Stati Uniti. Gli furono fornite importanti informazioni al riguardo dalla dittatura argentina nel 1978 perché in quel momento c’era un conflitto con il Cile per il Beagle.

Esercitare la memoria

“Questo incontro è un esercizio di memoria – ha detto a questo quotidiano l’Ambasciatore Carles – sulle vittime del progetto Condor e sul contributo della giustizia e della società civile italiana alla memoria, alla verità e alla giustizia. È importante non sbagliare gli obiettivi. Ha subito un intervento chirurgico: அElimina tutte le differenze politiche attraverso la tortura e l’annientamento sistematici, E imporre un modello economico di speculazione finanziaria, debito e afflussi di capitali. Bisogna stare attenti, perché i metodi dei suoi inserzionisti sono cambiati, almeno nella nostra regione, ma le sue motivazioni restano le stesse».

Il segretario argentino per i diritti umani, Horacio Pietragalla Corti, figlio di genitori scomparsi, ha affrontato il caso in Argentina, dove dal 2007, 1.050 persone sono state accusate di crimini contro l’umanità e altri civili e uomini d’affari sono stati perseguiti a sostegno di questi crimini . “Il 60% dei dispersi sono lavoratori sindacalizzati”, ha ricordato Petragalla Gandhi. Alcuni media hanno anche contribuito al progetto, ha detto.

All’incontro hanno partecipato anche i parenti dei dispersi, Aurora Meloni dell’Uruguay e Maria Boss Venturelli del Cile. Meloni, uno dei primi membri della famiglia a sporgere denuncia contro l’esercito Condor in Italia, ha detto: “Le sentenze di Condor in Italia sono di fondamentale importanza in molti paesi. Credo che questa frase italiana creerà scuole”. un livello di consapevolezza dei cittadini su questo tipo di problemi. Gli italiani che lavorano all’estero hanno spesso problemi. Ecco perché la questione dei diritti umani non può essere lasciata alla magistratura”.

George Itrubu, responsabile di “24Marzo.it”, organizzazione che aiuta i parenti delle persone scomparse nella lotta per la giustizia, ha riassunto tutte le organizzazioni sindacali e per i diritti sociali e umani che hanno contribuito a svolgere le indagini contro Condor.

Arturo Salerno, avvocato che di recente ha rappresentato il Cile in questi casi e che si trova attualmente in Cile, ha dichiarato: “La comunità italiana e cilena ha compreso l’importanza di questo processo e, da parte sua, la necessità di eseguire le sentenze definitive.

La maggior parte dei delinquenti Condor in Italia vive nei propri paesi, alcuni sono liberi e possono essere condannati localmente o in Italia se accettano l’espulsione. Entro la fine di questo mese la Corte Suprema di Santiago dovrà emettere la sua decisione sulla questione, ha spiegato Salerno.

Processo Condor

Il processo contro gli oppressori è iniziato a Roma nel 1999 e dopo un lungo processo e tre istanze di un giudice italiano, il 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha confermato la seconda condanna all’ergastolo – Corte d’Appello – 14. Gli autori del progetto Condor (3 cileni e 11 uruguaiani) sono stati responsabili della scomparsa e della morte di 43 cittadini latinoamericani di origine italiana.

Realizzato in assenza di una lunga lavorazione, è consentito in Italia ma non in molti paesi. C’era solo l’uruguaiano Jorge Nestor Trocoli, fuggito in Italia perché in possesso di passaporto italiano. Trocoli era un membro dell’intelligence delle Forze armate uruguaiane (FUSNA) e ora deve affrontare una nuova indagine a Roma sulla scomparsa di altri tre cittadini uruguaiani di origine italiana.

In primo luogo, 106 soldati latinoamericani sono stati incriminati sulla base delle indagini dei parenti dello scomparso e dell’avvocato italiano Giancarlo Cabaldo, insieme all’ONG “24Marzo.it”. Una cinquantina erano argentini ma, a differenza di altri paesi dell’America Latina, non volevano prendere parte alla causa italiana perché l’Argentina svolgeva arbitrariamente operazioni antimilitari. Nel frattempo, molti degli imputati in Brasile e Paraguay sono morti.

A seguito della sentenza di luglio, la Corte Suprema italiana ha disposto l’arresto di coloro che erano in attesa di estradizione in Italia per impedire ai detenuti di fuggire nei loro paesi d’origine.