Italia: Esplosione di affari contro l’assedio al turismo | Notizie di agenzie di viaggio, rss1

Sebbene in Spagna le porte aperte ai turisti possano sembrare strane, il regime che vieta completamente il turismo in Italia continua, con il governo che mantiene una delle politiche più ristrette al mondo. Puoi viaggiare solo sulle rotte che chiamano “corridoi”, che sono rischi governativi valutati dal governo (Italia: 2.500 agenzie chiuse per mancanza di assistenza)

Ma gli agenti di viaggio italiani vedono cosa sta succedendo in Europa e non capiscono perché il loro Paese sia in ritardo. Quindi la pazienza sta finendo. Ieri uno dei datori di lavoro ha rilasciato una severa dichiarazione contro il governo, secondo TTGItalia: “Il divieto totale al turismo in Italia si conferma sempre più come una misura indefinita, antieuropea e superata che va superata al più presto”.

Asto, un gruppo di tour operator, chiede la riapertura dei confini, con Australia, Filippine, Tunisia e Marocco che riaprono i loro confini, esponendo i colori del governo in Europa, Grecia, Svezia, Portogallo, Francia, Lituania e Stati Uniti. Regno Facilitano l’ingresso dei viaggiatori. Intanto l’Italia non ha ancora consentito l’operazione.

Il Consiglio Mondiale del Turismo e del Turismo ha sottolineato che le restrizioni sono inefficaci, che quanto si sta facendo in Italia non funziona e che il turismo in Italia sta creando nuove difficoltà ed è stato fortemente colpito dall’inizio dell’epidemia.