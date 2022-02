In Italia ha iniziato ad essere utilizzata la vaccinazione obbligatoria contro il corona virus per i dipendenti di età superiore ai 50 anni

Un funzionario di Cardia de Finance controlla il pass sanitario del virus Corona o il “pass verde” in una stazione a Napoli, in Italia (REUTERS / Ciro de Luca / File)

Il Obbligo per i lavoratori di età superiore ai 50 anni Presentare Certificato sanitario rinforzatoOttenuto dopo la vaccinazione o dopo la guarigione dalla malattia, In vigore oggi in ItaliaSenza questo documento, più di 600.000 persone potrebbero non essere pagate.

Persone di età superiore ai 50 anni che vengono catturate sul lavoro senza essere chiamate boss verdi rinforzati Saranno multati tra 600 e 1.500 euro e i responsabili delle loro aziende saranno ammessi tra 400 e 1.000 euro..

Dipendente di questa età che non ha rilasciato il certificato In primo luogo, sarà ritenuto iniquo e non riceverà uno stipendio, ma se è assente per più di 4 giorni gli possono essere offerti un lavoro e uno stipendio.

In questo momento, l’obbligo del Certificato Certificato è valido fino al 15 giugno, quando il governo riesaminerà la soppressione di questo documento obbligatorio per altre attività.

La certificazione sanitaria rinforzata si ottiene dopo la seconda dose di vaccino ed è valida per sei mesi, con validità illimitata fino a quando non sarà richiesto il rinforzo. Si ottiene sei mesi dopo l’inizio della malattia, dopodiché la prima dose è obbligatoria.

Sono 8,8 milioni i lavoratori in Italia che hanno almeno 50 anni, di cui i dipendenti dei settori salute, scuola e sicurezza sono già vaccinati..

Inoltre, con l’entrata in vigore dell’ordinanza il 1° febbraio, La certificazione sanitaria era già obbligatoria per le persone di età superiore ai 50 anni per accedere a molte attività e negozi o luoghi di intrattenimento.

Il 1° febbraio 2022, a Roma, in Italia, il Covid è stato identificato come ‘Green Pass’ (Health Pass) quando un uomo ha lasciato un fumatore di tabacco. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Prima dell’approvazione del dazio, c’erano circa un milione di persone di età compresa tra i 50 ei 59 anni che non erano state vaccinate e ora sono 681.000, secondo i media locali.

La Lega di estrema destra e i suoi fratelli in Italia sollecitano da diversi giorni il governo a revocare l’obbligo di certificazione sanitaria, visto l’andamento dei dati epidemiologici e la campagna vaccinale completa, che interessa già almeno il 91% della popolazione.

Tuttavia, Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, ha affermato che la certificazione sanitaria dovrebbe essere “mantenuta per tutto il 2022”.

(Con informazioni da EFE)

